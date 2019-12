Quiénes son los 23 diputados que juraron por los pases al Gabinete de Alberto

juró el grupo de 23 diputados nacionales que ocupó las bancas de sus pares salientes

Tras la conclusión de “libro de pases” de legisladores que abandonan el Congreso o las legislaturas provinciales o municipales para sumarse al Gabinete nacional del presidente Alberto Fernández, y el caso de algunos pases de una cámara nacional a la otra, finalmente, siendo la mayoría de ellos del Frente de Todos. Según parece, se trata de un cambio que tendrá un sensible efecto político en el recinto, ya que habrá caras nuevas entre los reemplazantes y dirigentes que debutan en la actividad parlamentaria como, tal vez, hace muchos años no ocurría., que amenazó con no dar quórum a la sesión extraordinaria que tratará la mega ley de emergencia económica y, como paso previo, la aprobación de los legisladores reemplazantes. La oposición aseguraba que el proyecto de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” busca “desguazar el Congreso a través de una enorme delegación de facultades”.Sin embargo,. El oficialismo del Frente de Todos aceptó eliminar el artículo 85, uno de los más cuestionados por la oposición. Tras esos cambios, Juntos por el Cambio aceptó habilitar el juramento de los diputados.Después de semanas de rumores, confirmaciones parciales y hasta medidas cautelares por la aplicación de la ley paridad de género,La mayoría de los diputados reemplazantes son de bajo perfil y recién llegados a la política “en mayúsculas”, o bien son segundas y terceras líneas de cada frente electoral. Reemplazarán, en todos los casos, a importantes dirigentes de distintos espacios políticos que se sumaron a los ministerios y equipo de Alberto. Se trata de los renunciantes Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), Juan Cabandié (Medio Ambiente), Agustín Rossi (Defensa), Felipe Solá (Cancillería), Victoria Donda (Inadi), Roberto Salvarezza (Ciencia y Técnica) y Luis Basterra (Agricultura), entre otros.En la oposición, la más dura como aquella más "dialoguista", también hubo traspasos que ya se conocían. Asumirán los diputados que reemplazarán a Martín Lousteau, quien juró como senador por Capital Federal; y a los intendentes electos de Catamarca, Gustavo Saadi, y de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, quienes renunciaron en la sesión del 20 de noviembre.Las juras que quedarán pendientes, en cambio, serán las que están judicializadas por la aplicación de la Ley de Paridad de Género. Se trata de Liliana Schwindt y Jorge Sarghini. Pelean los lugares de los ministros Solá y Arroyo y que integraron las nóminas de candidatos de 2017.El conflicto consiste en que varias mujeres hicieron una presentación judicial para reclamar su lugar en reemplazo de hombres. La Justicia ya les dio la razón en algunos casos: la dirigente del PRO Adriana Cáceres, quien estaba en el 16º lugar de la boleta de Cambiemos de 2017, será quien asuma en lugar de Marcelo Osmar del Sol, ubicado en el puesto 17º. Lo mismo ocurrió con el reclamo de la diputada entrerriana Carolina Gaillard, que ya quedó confirmada para su asunción.Por la Ciudad de Buenos Aires:-Carlos Heller: es el presidente del Banco Credicoop y del Partido Solidario (PSOL) y volverá a la Cámara de Diputados para reemplazar a Cabandié, a cargo de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Será parte del bloque del Frente de Todos y tomará el mando de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.-Mara Brawer: es licenciada en Psicología, militante feminista y regresa a la Cámara baja para asumir como legisladora. Antes fue subsecretaria de Educación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2006 y el 2007, y subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa en el Ministerio de Educación de la Nación en 2009-2011. Completará el mandato de Donda, que se va a encabezar el INADI.-Héctor Oscar Fernández: tomará el lugar de Roberto Salvarezza, titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el bloque del Frente de Todos.-Álvaro de Lamadrid: es un dirigente radical, abogado y escritor. Su pensamiento y su violento estilo contra el peronismo y el kirchnerismo se nota exageradamente en los títulos de sus libros: Malandros. La tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela (Olmos); El pingüino emperador. 20 años de poder bruto (Pluma y Papel, 2010) y La década enterrada. Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver (Planeta, 2016). Terminará el mandato del ahora senador nacional Martín Lousteau.Por Santa Fe:-Esteban Mateo Bogdanich: fue siete veces consecutivas presidente comunal de Chovet, entre 2003 y 2017, hasta que renunció y en ese año decidió acompañar a Agustín Rossi como cuarto candidato en las PASO. Reemplazará de hecho a su jefe político en la Cámara de Diputados, que dejó el recinto para asumir como ministro de Defensa.-Patricia Mounier: es la secretaria adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) en Santa Fe. Forma parte de la Corriente Federal de Trabajadores, que encabeza el dirigente bancario Sergio Palazzo. Reemplazará a Alejandra Rodenas, la vicegobernadora del gobierno de Omar Perotti.Por la Provincia de Buenos Aires:-Federico Fagioli: es un dirigente barrial de la CTEP y militante del Movimiento Popular La Dignidad que forma parte del Frente Patria Grande de Juan Grabois. Participó de la comitiva que viajó a Bolivia para denunciar las violaciones de derechos humanos en el marco del gobierno de Jeanine Áñez. Reemplazará al interior del Frente de Todos a Eduardo “Wado” De Pedro, quien asumirá como ministro del Interior.-Juan Carlos Alderete: es el histórico dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) e integrante del “triunvirato de la Economía Popular”. Suplantará a Carlos Castagneto, quien fue nombrado como titular de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.-Jorge Sarghini: es un experimentado dirigente peronista con presencia en la provincia de Buenos Aires y fue uno de los armadores del espacio político de Sergio Massa en la creación del Frente Renovador. Ocupó los cargos de ministro de Economía bonaerense, presidente del Banco Provincia y legislador nacional. En los últimos años, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, presidió Cámara de Diputados bonaerense. Se incorporará al Interbloque Federal, en reemplazo de Felipe Solá.-María Jimena López: fue secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Necochea, donde encabeza el municipio su hermano, el intendente Facundo López. En los últimos años, formó parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Completará el mandato de la nueva titular del PAMI, Luana Volnovich.-Romina Maricel Uhrig: es la esposa del ex intendente de Moreno, Walter Festa, y ex candidata como primera concejal de la lista de las PASO de este año del municipio, donde perdió. Reemplazará al ex diputado Fernando Espinoza, que volvió a asumir como intendente de La Matanza.-Marcelo Koenig: es abogado, docente y secretario general de la Corriente Peronista Descamisados. Fue director de la Escuela Superior de Gobierno de la Jefatura de Gabinete durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015). Jurará en lugar de Horacio Pietragalla, designado secretario de Derechos Humanos.Por Córdoba-Claudia Márquez: es una funcionaria de segunda línea del intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, quien a su vez responde a su jefe político Juan Schiaretti. Tras obtener un fallo favorable para que se le aplique la Ley de Paridad de Género, jurará en reemplazo del intendente Martín Llaryora, que dejó su banca para asumir la intendencia de Córdoba. Jurará por Córdoba Federal.Por Entre Ríos-Carolina Gaillard: regresará al Congreso nacional, tras ejercer como secretaria de Turismo provincial durante la gestión del gobernador Gustavo Bordet. Su experiencia legislativa anterior fue entre 2013 y 2017. Ocupará la vacante que dejó el diputado renunciante Juan José Bahillo en la Cámara baja, quien se sumó al gabinete provincial como ministro de Producción.Por San Juan-Francisco Guevara: con 27 años, se convertirá en uno de los diputados más jóvenes del Congreso, cuando reemplace a Sandra Castro, quien fue designada en el Ministerio de Defensa para hacerse cargo del área de Ciencia y Tecnología. Según la prensa local, arrancó a los 22 años como asesor legislativo y aún cursa la carrera de abogacía.Por San Luis-Nicolás Rodríguez Saá: es abogado y sobrino del ex presidente Adolfo Rodríguez y del gobernador de San Luis, Alberto. Vive en José C. Paz y hasta ahora trabajaba en el municipio que encabeza el intendente Mario Ishii. Conformó un espacio de jóvenes sub 40 que “se preparan para gobernar”. Reemplazará a la dirigente de La Cámpora Laura Alonso, quien asumió en la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social.Por Salta-Juan Emilio Ameri: es dirigente de la agrupación “El Aguante". A mediados de este año, su nombre tuvo visibilidad pública tras ser acusado por una militante por acoso sexual. Ameri completará el mandato de Sergio “Oso” Leavy, quien asumió como senador nacional.Por Santiago del Estero-María Luisa Rogel Montoto: es de profesión oftalmóloga y dirigente del Frente Cívico santiagueño. En la gestión pública, fue electa como concejal de La Banda, y en 2017 integró como candidata suplente la nómina de diputados. Jurará en lugar de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la nueva presidenta provisional del Senado.Por Tierra del Fuego-Inés Carolina Yutrovic: fue ministra de Industria e Innovación Productiva provincial. En la actualidad, era funcionaria de la intendencia de Ushuaia a cargo del dirigente de La Cámpora Walter Vuoto. Reemplazará a Martín Pérez, electo intendente de Río Grande. Accede al cargo tras reclamar formalmente la aplicación de Ley de Paridad.Por Río Negro-Ayelén Spósito: médica de 33 años que, a su vez, ejerce como concejal del municipio de San Antonio. Milita en el Movimiento Evita. Reemplaza a María Emilia Soria, la intendenta electa de General Roca.Por Catamarca-Dante Edgardo López Rodríguez: ejerció como administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la provincia de Catamarca. Asumirá en el rol de Gustavo Saadi, electo intendente de San Fernando del Valle de Catamarca.Por Neuquén-Carlos Alberto Vivero: es uno de los referentes de la agrupación kirchnerista Kolina, que tiene como principal figura a la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner. Tomará el lugar de Darío Martínez, quien renunció al mandato que tenía hasta 2021 para reasumir como diputado hasta 2023.Por Formosa-Nelly Ramona Daldovo: fue intendente de la localidad de Riacho He Hé y es dirigente del PJ local. Tras un reclamo judicial por la Ley de Paridad, la Justicia falló a su favor y logrará ingresar al recinto en reemplazo del ministro de Agricultura Luis Basterra.