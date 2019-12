El 75% de aumento afectará a un puñado de propietarios, para la gran mayoría la suba es menor a la inflación"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicó que la modificación del impuesto inmobiliario rural que apunta a grandes terratenientes no es "un impuestazo". Además detalló la importancia de lal ley impositiva que grava campos, autos e inmuebles en la Provincia de Buenos AIres.precisó Bianco en una entrevista con Radio La Red sobre la suba de 75% en el impuesto inmobiliario rural.En este sentido el jefe de los ministros sostuvo que la gestión de María Eugenia Vidal no dejó recursos para poder gestionar., señaló.Según afirmó el funcionario,“El 86% de las propiedades van a tener un aumento menor a $3.500 y se podrá pagar en cinco cuotas; no me parece que se pueda considerar un impuestazo”, reiteró.La necesidad de la administración bonaerense de generar recursos es parte de un programa económico puesto en marcha con la votgación de la ley de Emergencia ya que deben afrontar importantes vencimientos de deuda que tomó en su momento María Eugenia Vidal. Luego de sancionar estas leyes se dará paso a la votación formal del Presupuesto 2020.