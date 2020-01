Bonadio sobreseyó a los cinco policías acusados de reprimir a Madres de Plaza de Mayo en 2001

el juez federal Claudio Bonadio sobreseyó a los cinco policías acusados de reprimir a Madres de Plaza durante las protestas de aquel momento

Después de más de 19 años de la feroz represión que el gobierno de Fernando de la Rúa ejecutó en diciembre de 2001, hoy se conoció que el juez federal Claudio Bonadio sobreseyó a los cinco policías acusados de reprimir a Madres de Plaza durante las protestas de aquel momento. La decisión adoptada por el juez Bonadio benefició a los integrantes de la Policía Federal que formaban parte del Cuerpo de la Montada. El fallo fue dictado en los últimos días de diciembre, antes de la feria judicial, bajo el argumento de que los delitos investigados habían prescripto. En tanto, la resolución fue apelada por el fiscal federal Franco Picardi. A partir del análisis de imágenes aportadas al expediente por distintos canales de televisión. En 2016, el Tribunal Oral Federal (TOF) había condenado a cuatro años y nueve meses de prisión al ex secretario de Seguridad Interior del gobierno de la Alianza, y a cuatro años al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por dirigir la represión que generó cinco muertes y decenas de heridos en Plaza de Mayo. En ese momento, los policías no llegaron a ser juzgados en ese juicio porque no habían podido ser identificados. Recién en 2018, se identificaron a los responsables de reprimir a las Madres de Plaza de Mayo ese diciembre de 2001 al mediodía. En su resolución, Picardi indicó que aquél día una unidad del entonces Cuerpo de Operaciones Federales de la PFA avanzó contra "las personas que se encontraban manifestando en la Plaza de Mayo, habiendo mostrado en su proceder dicha unidad policial un comportamiento de violencia física excesivo, causante de distintas lesiones y vejaciones en las personas afectadas". Ese día, arededor de las 11.30 el subcomisario Francisco Santos Miglino intimó a los manifestantes a abandonar la plaza, orden que nadie acató. Unos 15 minutos después "varios policías montados a caballo aparecieron en el lugar y comenzaron a perseguir y golpear a todo aquel que se encontraba en el lugar llevando adelante una brutal represión", detalló la fiscalía en su pedido de procesamiento.