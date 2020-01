Con media hora de debate, Diputados le dio media sanción a la Ley Impositiva de Kicillof y ahora le toca al Senado

la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires logró quórum, empezó a debatir el proyecto de Ley Impositiva 2020 y le dio la media sanción que ahora pone la iniciativa del gobernador bonaerense Axel Kicillof en manos del Senado para que se convierta en ley

Según lo que estaba previsto en el temario pero con tres horas de demora,La sesión duró menos de media hora, tal como publicó Infocielo: los únicos que expusieron antes de la votación fueron los diputados; y luego se pasó a una votación que resultó favorable al oficialismo, que tiene mayoría.A excepción del la izquierda del FIT, todos los bloques saludaron el diálogo que posibilitó la aprobación parcial de la norma a partir de la, dijo Lipovetzky sobre el final de su intervención.Ahora es el turno del Senado, donde reina el vidalismo de Cambiemos. Allí se espera que se introduzcan las modificaciones que reclama la oposición, para así regresar a la Cámara baja y lograr la sanción definitiva. Por eso, Diputados tomó precauciones: previó una convocatoria triple con llamados a comenzar a las 11, 13 y 18. Mientras, en el Senado se convocó a las 16 con el objetivo de sancionar la norma enviada desde el Poder Ejecutivo.Tras varios días de discusiones y sin llegar a un acuerdo, el gobernador Axel Kicillof cuestionó a la oposición y realizó modificaciones a la iniciativa. Por su parte, desde Juntos por el Cambio acusaron al gobierno de promover un "impuestazo", a pesar de tratarse de subas elevadas solamente para unos pocos habitantes y dueños de tierras bonaerenses, y de no reconocer las contrapuestas.En la jornada del martes, Kicillof otra vez cuestionó el rol que adoptó Juntos por el Cambio y se quejó por la falta de interlocutores, al igual que lo planteó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Es que la oposición se había comprometido a dar una respuesta ayer, cosa que no sucedió.Entonces, Kicillof realizó por tercera vez modificaciones al proyecto de ley y diseñó un plan en Diputados con tres sesiones para este miércoles. Una para aprobar la extensión de las sesiones, otra para abordar el proyecto y una tercera, para el caso de que vuelva del Senado con modificaciones.Bianco explicó que se presentó el proyecto de ley “con algunas modificaciones que lo hacen más progresivo que antes, es superador”. Además, criticó que “el problema central" es que no hubo "respuestas”. Desde la oposición, el senador de Juntos por el Cambio, Leandro Blanco, reconoció “dificultades” en la negociación, y dijo que “somos una oposición constructiva, razonable y con real voluntad de diálogo”.-Reducción del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto.-Jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano-Se reduce la alícuota de ingresos brutos a los servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, de diseño especializado, actividades profesionales científicas y técnicas.-Se reducen las alícuotas a venta en comercios minoristas de almacén, alimentos, kioscos.-Extensión de beneficios para Pymes del sector agropecuario-Exención del pago del impuesto automotor para transportes municipales-Descentralización en los municipios del cobro de patentes modelos 2009.-Exención del pago de tasas e impuesto inmobiliario a asociaciones civiles (clubes de barrio, centros de jubilados, bomberos voluntarios)-Techo al incremento del impuesto automotor (patentes) que no podrá ser mayor a la inflación de 2019 (50%), ya que por la devaluación de 2019 el valor de los vehículos creció desmesuradamente.