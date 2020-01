Causa Nisman: un ex espía reveló que fue guionado por un ex funcionario de Macri

"Mis abogados se juntaron con dos persona del Gobierno, de Presidencia, con el secretario general, con Fernando de Andreis. O hacía eso o iba preso"

es un ex espía de la SIDE que volvió a tomar relevancia tras el documental de Netflix sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman. El ex agente fue denunciado por Antonio "Jaime" Stiusso" y ahora reveló que lo guionaron para declarar contra Cristina Kirchner en la causa por el Memorándum con Irán.En diálogo con el periodista Gustavo Silvestre, Bogado denunció: "".Pero no se quedó ahí y reveló el nombre del ex funcionario macrista que lo guionó:Sobre la muerte de Nisman, abonó a la teoría del suicidio inducido y apuntó directo contra Stiuso y los servicios de inteligencia de la ex SIDE."Creo que a Nisman lo usaron. Creo que seguramente lo usó Stiuso como venganza contra la expresidenta Cristina Kichner. Él era un elemento muy importante dentro del engranaje de Inteligencia. (Alberto) Mazzino habla horas antes de la muerte de Nisman y muchas veces. Corta con Nisman y habla con Stiuso. Fueron más de 20 minutos. Creo que Nisman habló con Stiuso por medio de esta persona. Está en la causa, fue así", detalló.En la misma línea dejó claro que para él "", porque "".También aclaró cuál era su rol, para quiénes lo denuncian de haber sido un espía "inorgánico". Putualizó que "casi todos son inorgánicos porque sino nadie se podría infiltrar".", insistió.", cerró.