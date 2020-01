"Si yo hablo se caen las causas contra el kirchnerismo y contra Cristina"

"A Garavano no lo conozco, a Bullrich le di capacitaciones sobre mis especialidades, terrorismo y narcotráfico", explicó y agregó que al fiscal Carlos Stornelli "lo conocí en 2018 por pedido de Daniel Santoro". Así el periodista de Clarín que copiaba y pegaba las recomendaciones de los servicios para armar causas contra opositores vuelve a quedar pegado en un delito gravísimo pese al encubrimiento corporativo.

Desde la cárcel donde se encuentra preso por extorsión y espionaje ilegal, Marcelo Sebastián D´Alessio habló con Radio 10 y reveló como fue el engranaje político del Gobierno de Mauricio Macri para espiar, perseguir y someter a prisión a opositores y empresarios a quienes buscaron quitarle sus empresas y bienes para el negocio propio.en el reportaje pero se defendió con que sí se graduó de la carrera "en el exterior". AsíAsí D´Alessio explicó que fue el propio fiscal "Stornelli el que me pidió que manipule al abogado para ir contra Ubeira" y sumó a su testimonio que al imputado por el juez Alejo Ramos Padilla "lo vi cuatro veces y no me lleve una buena impresión"."Valoro que Ramos Padilla se bancó toda la embestida de Comodoro Py", señaló sobre el juez que lo mandó a la cárcel y dejó en claro un alerta para toda la mesa judicial del macrismo: