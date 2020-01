Kicillof contó que Alberto lo invitó a Israel y desestimó que su viaje complique "la negociación con los bonistas"

Axel Kicillof reveló que su decisión de aceptar integrar la comitiva fue por un "pedido" del Presidente y, tras recibir críticas por parte de la oposición macrista, desestimó que su primer viaje internacional complique "la negociación con los bonistas"

“Es el primer viaje del presidente y ante su pedido aceptamos la invitación. Ahora, en el marco de las conversaciones con los acreedores, el equipo del ministro Pablo López está a cargo y me mantiene en permanente comunicación”

A nada más que horas de abordar un avión de Alitalia rumbo a Israel para acompañar aal Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo,, aseguró el gobernador bonaerense a Clarín, según una publicación de este medio.La frase del mandatario provincial tiene que ver con que para la Gobernación bonaerense el viaje de esta tarde a Jerusalén​, en la comitiva presidencial, no condiciona en ningún sentido el pedido de diferimiento de deuda solicitado por la Provincia a los bonistas, que este miércoles deben expedirse por la aceptación para que se descarte la posibilidad de default.sobre las novedades del tema, explicó Kicillof al mismo medio.El lunes, como un gesto de acompañamiento, la ANSES que encabezaconfirmó que renovará por 180 días una letra por 263 millones de dólares que Kicillof debía cancelar este mes. Además, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, sostuvo, a manera de presunta comprobación, que "Argentina no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta, hay voluntad de pago, pero para poder hacerlo el país necesita generar capacidad, es fundamental que exista un alivio a la carga de deuda que tiene el país”.Según dijeron fuentes del Palacio de Gobierno bonaerense a Clarín, “las negociaciones están encarriladas" y son "optimistas en la solución final, a mediano plazo, de la deuda, también en consonancia con las estrategias del gobierno nacional".Los cuestionamientos por el viaje de Kicillof a Jerusalén surgieron, poco sorpresivamente, desde la oposición macrista y vidalista porque, según dicen desde ese sector, el gobernador no tenía agenda oficial ni reuniones bilaterales previstas en aquel país. Pero claro, el mandatario provincial acompaña la agenda del jefe de Estado, no una propia.Según los legisladores de Juntos por el Cambio, Kicillof debía estar presente en el país ante la posibilidad de un default técnico de la deuda. La referencia es por el vencimiento de USD 250 millones para el 26 de enero, que el Ejecutivo bonaerense pretende estirar hasta mayo.Esta polémica navega en la versión que deslizó el portal LPO, según la cual el fondo Fidelity, el mayor tenedor del bono BP21 con el 16% de los papeles, habría rechazado la propuesta de la administración Kicillof de postergar el pago del capital de deuda hasta el 1° de mayo. En Economía provincial relativizaron esas “especulaciones”.Los jefes de los bloques de JpC,habían entregado una carta abierta a Kicillof para sugerirle la necesidad de abrir información y estrategias de consenso para enfrentar las acreencias. Son 2900 millones de dólares sólo este año. Esa condición colaborativa, de acuerdo con el propósito enunciado, se habría entorpecido con el viaje., insistieron este martes, cuando aún no había despegado el vuelo.Según Clarín, la respuesta extra oficial es contundente:Cabe destacar, además, que el viaje de Kicillof junto a Alberto y la posibilidad de diálogo con actores poderosos para las discusiones nacional y provincial de la deuda se presume fundamental. Se encontrarán con líderes con alta influencia como el presidente israelí Reuven Rivlin; el primer ministro de ese mismo país, Benjamín Netanyahu; el mandatario ruso Vladimir Putín; y el francés Emmanuel Macron, entre otros.