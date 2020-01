Alberto internacional: Netanyahu en Israel, a solas con Putin a pedido de CFK, el Papa en Roma y Macron en París

Alberto Fernández tiene confirmados encuentros mano a mano con siete de los líderes más importantes del planeta, que demuestran un prometedor inicio de su gestión en cuanto al díalogo con el mundo: los israelíes Benjamín Netanyahu y Reuven Rivlin, el ruso Vladimir Putin, el papa Francisco, el italiano Giussepe Conte, el español Pedro Sánchez y el francés Emmanuel Macron

a la solicitud que lo convenció de hacerle un lugar especial a Alberto se la hizo llegar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Tras sus primeros pasos en Israel y de cara a un nuevo viaje internacional que ocurrirá la semana próxima,El Presidente fue recibido anoche por, el presidente de Israel, en la cena que la organización local ofreció a los mandatarios que llegaron a Jerusalén para participar del Foro Internacional por el Holocausto, que tendrá lugar mañana en el museo Yad Vashen.Se trata nada más y nada menos que del primer viaje de Fernández como presidente y la embajada de Israel, que venía con una postura crítica desde las elecciones, distribuyó un video considerando la visitaen el vínculo bilateral, ya que incluirá el viernes una reunión con el primer ministro Netanyahu.Fernández aterrizó en Tel Aviv en un vuelo de línea vía Roma pasado el mediodía. Está acompañado por su mujer, el gobernador bonaerense, el canciller, el secretario de Asuntos Estratégicos, el diputadoy el voceroRivlin recibió por la noche a los presidentes en una carpa contigua a la residencia presidencial. Exhibirán un video y luego dará su primer mensaje en conmemoración al evento que recuerda los 75 años de la liberación de Auschwitz. En nombre de los jefes de Estado que participan hablará elde España.Mañana, jueves, la actividad es a partir del mediodía en el museo Yad Vashem, erigido justamente para recordar el Holocausto. Sin embargo,Lo particular de la modalidad de la bilateral tiene que ver con que el presidente ruso acortó su visita a lo mínimo y por eso suspendió todos sus encuentros de ese tipo con líderes extranjeros, pero accedió a este diálogo con Fernández por un pedido especial: según informó Página 12,Con el propósito de explicar su visión de las relaciones internacionales al mundo, mostrar su idea de vínculos "desideologizados" y pragmáticos, la gestión del Frente de Todos diseñó este viaje y otro para la semana próxima. En ese sentido,El jefe de Estado argentino volverá el sábado a la mañana al país, pero sólo por unos días, ya que el miércoles sale de nuevo hacia Europa. Según Infobae, tras las actividades que desarrollará en Israel, Alberto viajará a Italia y se encontrará con el, en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano, el viernes 31 de enero.Esta segunda gira, luego de ese intercambio el Presidente se juntará con el primer ministro de Italia,. El cronograma de alta diplomacia no concluye ahí: también habrá una reunión con el presidente español,, de buen diálogo con el dirigente peronista.Finalmente, Fernández concluirá, según lo que estaría confirmado hasta el momento, cuando se dirija a Paris, la capital francesa, y tenga el mano a mano tan buscado con, el 5 de febrero.Lo único que no está confirmado aunque sí se sabe que existe la intención, es que podría haber un paso a la vuelta del primer viaje o durante el segundo por Portugal para un encuentro con el primer ministro de ese país,