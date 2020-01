La RAE le dio la razón a Cristina: dijo que lo correcto es "presidenta" y es así en la academia desde hace 217 años

finalmente la Real Academia Española zanjó el debate y concluyó que la actual vicepresidenta tiene razón: decir "presidenta" es la "opción más adecuada" y figura así en la academia desde hace 217 años

Estimada @RAEinforma,

La señora @CFKArgentina reclama que le digan "presidenta" y está obsesionada con hacer terminar en "A" palabras que terminan con otras letras, aquí les dejo un ejemplo de lo que hace, espero puedan decir algo al respecto porque es muy terca, gracias, saludos pic.twitter.com/uHok6ix0iP — Sabri Fernández (@GataMacrista2) January 21, 2020

#RAEconsultas En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es usar la forma «presidenta», femenino documentado en español desde el s. XV y presente en el diccionario académico desde 1803. — RAE (@RAEinforma) January 22, 2020

Después de las infinitas cantidad de veces que políticos argentinos, principalmente del macrismo, usaran la palabra "presidente" para referirse a cuandoocupó la máxima magistratura del país y tras el último cruce con el senadorOcurre que la RAE suele responder consultas a través deacerca del uso del idioma. Por eso, ayer contestó una duda idiomática desde la Argentina sobre. Justamente,La usuaria @GataMacrista2, cuyo alias es Sabri Fernández, realizó la consulta a la máxima autoridad del idioma español en un mensaje que incluía un pequeño video de la ex jefa de Estado y la llamaba, en una crítica por la forma de hablar de la actual vicepresidenta de Alberto Fernández que no incluía argumentos pero reclamaba respuestas."Estimada RAE: La señora Crisitna Kirchner reclama que le digan "presidenta" y está obsesionada con hacer terminar en "A" palabras que terminan con otras letras. Aquí les dejo un ejemplo de lo que hace, espero puedan decir algo al respecto porque es muy terca. Gracias. Saludos", tuiteó la "gata macrista".La respuesta del CM de la RAE cerró las dudas: afirmaron quey explicaron que esa regla está documentada desde el siglo XV y figuraLa respuesta completa fue: "En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es usar la forma 'presidenta', femenino documentado en español desde el siglo XV y presente en el diccionario académico desde 1803".La discusión en la Argentina, en realidad, está saldada desde el primer caso de una mujer presidenta del país (también, el primer caso en el mundo), hace casi medio siglo, cuandofue proclamada oficialmente como "presidente" tras la muerte de Juan Perón. La Nación del 4 de julio de 1974 consignó que, en opinión de la Academia Colombiana de la Lengua, “la expresión correcta” a partir del caso de la viuda de Perón era “presidenta”. Luego coincidió también el Instituto de Investigaciones Filológicas Caro y Cuervo."Sabri Fernández", evidentemente, no quedó conforme con que la autoridad mundial en uso del español clausure su duda, la de la mayoría de los dirigentes macristas y la de, también, el senador Mayans. En un tuit posterior, escribióacompañado por emojis y un video parodia producido por PPT, el programa de Jorge Lanata.#FinDeLaDiscusión | Una usuaria antiK llamó "terca" a Cristina y le exigió a la RAE pronunciarse acerca del debate entre "presidente" y "presidenta": la autoridad del idioma español dijo que lo correcto es "presidenta" y que figura así en la academia desde 1803.