Bolsonaro pidió que no lo "agredan en redes" como "el pueblo argentino a Macri" porque así "volvieron los Kirchner

el propio mandatario subió a sus redes sociales un video en el que suelta una frase que desnuda su temor a una derrota en su país como la que sufrió Mauricio Macri en la Argentina y, no conforme, atribuye la responsabilidad por esa posibilidad a las críticas en redes sociales

Las últimas horas, como le pasa muy frecuentemente, no fueron muy saludables para Jair Bolsonaro en materia de declaraciones públicas. Es que mientras estalla la polémica por sus dichos acerca de que "el indio" no es un ser humano,El mandatario brasileño, concretamente, les pidió a los ciudadanos de su país que no lo “agredan” en las redes sociales, porque, según advirtió, los argentinos hicieron lo mismo con el líder PRO que dejó la Casa Rosada el 10 de diciembre y por esa razón el kirchnerismo regresó al gobierno., dijo Bolsonaro en un mensaje de video difundido por Facebook a su llegada a India, donde cumple el primero de tres días de visita oficial.Lo hizo con el propósito de intentarque comanda el cuestionado ex juez Sérgio Moro.El mandatario del país vecino citó también una nota del diario El Cronista sobre supuestos cambios en las cúpulas militares argentinas."El presidente argentino Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, están preparando un proyecto para retirar de los comandantes militares el poder decisivo en asuntos internos de las fuerzas", señaló Bolsonaro.Al respecto, sostuvo que "promociones, movimientos y designaciones no serán más hechas por los jefes, dejando a los militares sumisos a las voluntades políticas e ideológicas del gobierno"."No podemos olvidar que eso es lo que hizo Venezuela. Y esa fue una falla apuntada por el PT (Partido de los Trabajadores) por no haber obtenido el control de las Fuerzas Armadas en Brasil", resaltó Bolsonaro, y agregó:Por si faltaran signos de que Bolsonaro busca sugerir qué pasaría, según él, si siguen criticándolo, insistió en hablar de cuestiones electorales., dijo Bolsonaro desde dentro de un automóvil en Nueva Delhi.