De Cambiemos a Cambiemos: Vidal y Morales fueron los gobernadores que más recursos recibieron de Macri

durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, los distritos gobernados por Cambiemos lideraron el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo que distribuye el Ministerio del Interior entre provincias y municipios para atender "desequilibrios financieros" y "situaciones de emergencia", incluso desde distintos criterios de análisis posibles

la que más recibió entre 2015 y 2019 fue la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, con $1280 millones

sólo hay kirchnerismo en el otro extremo de la tabla: los únicos dos distritos que no recibieron ni un centavo en ATN son la ciudad de Buenos Aires, el quinto distrito gobernado por Cambiemos pero el más rico del país por coparticipación, y la provincia de Santa Cruz, a cargo de Alicia Kirchner

esa modalidad tampoco favorece a Macri y Frigerio. Si se aplica ese criterio, los distritos gobernados por Cambiemos ocupan dos de los primeros cinco lugares

Uno de los argumentos del macrismo para destacar sus años de gestión como positivos fue y es la supuesta ecuanimidad para el reparto de recursos. Sin embargo, parece que no fue así:Tal como reveló un artículo publicado por La Nación, la tabla de reparto por provincias expone queDe ese análisis surge que, además, hay, según datos oficiales.Como era de esperarse,. Esa generosa cantidad de recursos arbitrarios sumada a la amplia red de protección que generó la ex gobernadora bonaerense con pauta para medios cercanos al macrismo (y otros no tanto) contribuyeron a elevar su imagen de gestión durante ese período.. Luego aparecen en elEn la tercera y en la cuarta posición de la tabla quedaron, respectivamente, Neuquén, gobernada en ese período por Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), con $770 millones, y Misiones, a cargo de Hugo Passalacqua, un peronista de buen diálogo con el gobierno de Macri, con $711 millones. No hay kirchneristas ni PJ no dialoguista en los primeros lugares.Por el contrario,. Para este análisis se tomaron en cuenta solo los ATN que, según su expediente de asignación, tuvieron como destino final el gobierno provincial.Ese último fue, el ex ministro del Interior, para desmentir la interpretación de los datos. Según argumentó ante La Nación, al margen del destino final que motive la asignación de los fondos, el gobierno nacional entrega los ATN a las provincias, por lo queResulta que: la provincia de Buenos Aires de Vidal sigue primera, con $3890 millones, y Jujuy de Morales continúa segunda, con $993 millones. En tercer lugar, aparece Córdoba, con $879 millones, la única provincia peronista que no acompañó a Alberto Fernández en las elecciones; en cuarto, Neuquén, con $775 millones, distrito cuyo espacio gobernante que tampoco integra el Frente de Todos. Quinto figura Misiones, con $759 millones, que sí es socio del actual oficialismo nacional.