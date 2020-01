Insólito: el investigado por corrupción Fernando Niembro salió a defender a Macri por su cargo en FIFA

Juan Fernando Niembro, el periodista deportivo que acompañó a Cambiemos en 2015 como candidato a diputado nacional pero tuvo que bajarse ante contundentes denuncias por corrupción y lavado de dinero

"La FIFA es un organismo cuestionado que toma decisiones siempre cuestionables desde los tiempos que la conducía Julio Grondona. No se caracteriza por su democracia ni interés social. Es un ente que persigue un fin económico, se jactan de sus balances millonarios, y viven muy alejados de los fines sociales. La fundación fue una salida por el cuestionamiento planteado ante los escándalos"

"Los dirigentes argentinos deberían preocuparse por no convivir con los violentos, no generar déficits alarmantes en sus clubes y no pedirle a los jugadores que entreguen partidos, como acaba de denunciar (Néstor) Ortigoza"

Tras las críticas unánimes de la AFA, la Superliga Argentina de Fútbol y los principales dirigentes de los clubes y la comunidad futbolística y deportiva nacional, un polémico nombre se sumó a, el ex futbolistay el puñado de dirigentes PRO que bancaron apor su cuestionada designación como presidente de laEl comentarista deportivo y ex funcionario dehabló con Clarín a través de WhatsApp y, sintéticamente, hizo (o no hizo) tres cosas: criticó la función de la FIFA como institución y su fundación, no mencionó a Macri ni a por qué sería válida o necesaria su designación a partir de su presunta idoneidad y le pegó durísimo a los dirigentes del fútbol argentino que criticaron al líder PRO., comenzó su alegato Niembro.Y siguió, ya iniciando su crítica a los presidentes de clubes argentinos, principalmente contra uno: ", salvo la refacción de la cancha de Arsenal (Argentina) y pequeñas obras en Asia y África. Como unicato, lejos de los procederes de elección pública,".En el mismo sentido, insistió y directamente les dedicó un mensaje al grupo de dirigentes que le pegaron a Macri, entre los que estuvieron D´Onofrio, Marcelo Tinelli, Jorge Amor Ameal, la AFA y la Superliga., señaló Niembro, en referencia a una entrevista que concedió ese mediocampista.Niembro fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2015, cuando Macri llegó a la Presidencia, pero tuvo que bajarse por denuncias de corrupción y lavado de dinero.El diario Tiempo Argentino había denunciado que Niembro, a través de su productora "La Usina", había facturado de manera irregular contratos con el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires por $ 20 millones. Luego, Procelac inició una investigación contra el periodista y su socio por lavado de dinero. La acusación, incluso, también afectó al entonces jefe de gobierno porteño electo, Horacio Rodríguez Larreta, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.