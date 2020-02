La desidia de Macri: encontraron 100 mil computadoras que la gestión Cambiemos no le entregó a los chicos

la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encontró más de 100 mil computadoras acumuladas en un depósito que el gobierno anterior compró pero que no fueron entregadas a los chicos en el marco de distintos programas educativos a los que correspondían

Se siguen sumando capítulos a la historia que demuestra cómo la administración nacional deno sólo no hizo más eficiente al Estado, sino que dejó a su infraestructura en una situación de desidia absoluta:El escandaloso hallazgo se produjo debido a una investigación que concluyó hoy. La SIGEN encontró. El material descubierto incluye además, además de lasLas netbooks y el resto del equipamiento fueron encontrados en un, en la localidad de Tortuguitas, según publicó hoy Página 12.Según se certificó, el material fue adquirido entre 2016 y 2017 -bajo gestión de Macri- por la empresa pública Educar SE, y debían ser entregado en el marco de los programas “Escuelas del Futuro”, “Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)”, “Aulas Digitales”, y “Primaria Digital”. Los técnicos de la SIGEN sostuvieron que,, explicó el síndico general de la Nación,En el mismo sentido, enfatizó en que “esto no se trata sólo de ajuste" sino que "consiste concreta y nítidamente en un desprecio profundo por la educación pública”.