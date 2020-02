La agresiva modificación que Pichetto hizo sobre un apotegma de Perón para atacar a los argentinos

"El apotegma de Perón es al revés: para un argentino no hay nada peor que otro argentino"

El ex senador nacional y ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambioretomó su costumbre de lanzar polémicas frases que, dependiendo del caso, incluyen altos grados de violencia simbólica contra uno u otro sector de la sociedad argentina. En este caso, fue por más yEs que, según dijo Pichetto a Infobae, "en la Argentina hay un espíritu necrológico muy fuerte donde uno pasa a ser mejor persona cuando se muere", pero "mientras vive es repudiado por todos". Ante esa evalución, el ex legislador cargó contra la supuesta personalidad de los argentinos., disparó quien también quiso ser gobernador de Río Negro pero no lo logró.La referencia del ex aspirante a vice es cuando el general Perón, al volver al país en 1973 con un contexto de fuerte conflicto social y divisiones, transformó su concepto de quepor la idea de queRespecto de su cuestionamiento a la frase de Perón, explicó: "Le pasó a todos los que han sido lideres en la Argentina. Le está pasando hoy a Macri también. Frente a un hecho de la paz privada, una decisión de la FIFA, es repudiado, es atacado, una cosa realmente absurda, porque eso es producto de sus relaciones, de sus vínculos, de haber sido presidente de Boca. En general, la Argentina es bastante impiadosa con sus líderes: algunos desfilan por tribunales y otros tienen que irse del país. En el siglo pasado se iban. Muchos murieron en el exterior".