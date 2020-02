Además del puesto FIFA, Macri armó otra fundación con soldados PRO para vender el "cambio" a nivel latinoamericano

además del puesto que consiguió sacarle a la FIFA al frente su "cara social", el ex mandatario se armó su propia fundación, con la que piensa rescatar a varios soldados PRO caídos y hacerse de recursos a partir de la venta del modelo del "cambio" a nivel latinoamericano

Parece ser que la idea depara sostenerse, al menos durante 2020, como una figura relevante de la política argentina tras haber fracasado rotundamente como presidente es a través de fundaciones:Según un artículo de la revista Noticias, el rechazo unánime al puesto que le sacó aal frente de la Fundación FIFA -por el que cobraría unos USD 70 mil mensuales- no frenó las aspiraciones del ex jefe de Estado:La semana pasada se conoció el nombramiento como presidente de la Fundación FIFA y, en territorio argentino, el hecho causó gran revuelo: le pegó todo el país, menos algunos de sus compañeros de espacio, entre ellos, que lo felicitaron por la supuesta tarea de “cambiar realidades desde el fútbol”. Por el contrario, fueron muy críticos la, entre otros.A pesar de su enojo por el rechazo, principalmente con Tinelli y D´Onofrio, Macri le tomó el gustó al tema fundaciones. En febrero ya habrá concluido sus largas vacaciones, a las que acostumbró incluso cuando era presidente, y estará operativo en Buenos Aires. A partir de ese momento,CEPLA, la sigla de la fundación, fue creada por el líder PRO con su amigo y ex jefe de su equipo de asesores presidenciales,, contó el ex funcionario a Noticias.La ambulancia CEPLA ya pasó por las oficinas PRO: los que ya están adentro son el ex secretario general de la Presidencia,, como secretario ejecutivo; la ex responsable de las encuestas de la Jefatura de Gabinete,, y el propio Torello, como presidente. Sin embargo, se espera que a partir de que comience a funcionar, ese último cargo sea para Macri.Quien también jugaría en la fundación del ex presidente aunque todavía no hay un lugar asignado, es quien fuera los "ojos y oídos" del líder PRO:Según el artículo, el ex jefe de Gabinete. Su ex jefe de prensa y actual vocero de Macri, Gustavo Gómez Repetto, aseguró que Peña “ya está en Buenos Aires” después de vacacionar en el balneario uruguayo La Paloma, y “no piensa retirarse de la política, va a trabajar en una consultora con clientes del exterior”. Su reaparición pública sería en marzo, anuncia.Parece ser que en el núcleo más duro del PRO, que formalmente ahora tiene al frente a Patricia Bullrich, "están convencidos del liderazgo de Mauricio, al que le adjudican la representación del 41que no votó a Alberto Fernández, y creen que la Fundación FIFA devuelve a Macri a la escena mundial con mucho peso".