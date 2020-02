Vidal y el radicalismo bloquean el cambio de autoridades en el Bapro para que Jorge Macri usurpe la presidencia

todavía persiste la maniobra de María Eugenia Vidal y el radicalismo bonaerense para obstruir el recambio de autoridades del Bapro con el objetivo de que Jorge Macri siga usurpando su presidencia

el director Rodrigo recibió la orden expresa de su correligionario superior, el ex vicegobernador Daniel Salvador, quien a su vez responde a Vidal. Según habría informado Salvador, la UCR no está autorizada a tratar este tema hasta que la ex gobernadora no vuelva a la actividad

Pasados ya casi dos meses desde queganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires y, a partir de ese hecho, se quedó con el derecho a designar la conducción del Grupo Provincia,El lunes pasado se realizó la habitual reunión de Directorio del Banco Provincia, en la que uno de los temas a tratar era la convocatoria a la asamblea prevista para este jueves 6 de febrero, en la cual se debían hacer efectivas las renuncias de las autoridades del Grupo Bapro, todavía presidido por el intendente de Vicente López y primo del ex presidenteTras aprobar diversos temas -entre los que se destacan un nuevo programa de Reactivación para las Pymes y la nueva conformación de la Gerencia General-,La situación, según denunciaron fuentes del gobierno bonaerense en diálogo con, produce. Lo que señalan es que, básicamente, Vidal y Macri buscan mantener el control del Grupo y sus ocho empresas a casi dos meses de la asunción de Kicillof como gobernador.Las fuentes aseguran que, tras sus extensas vaciones y en pleno auge mediático de su romance con un periodista deportivo y funcionario de la Superliga.De esta forma, Jorge Macri, junto a ocho Directores, tres síndicos y una gran cantidad de asesores, continúa usurpando dichos cargos por instrucción de Vidal y la UCR.Cabe destacar que la permanencia en sus puestos implica, además del cobro de generosos sueldos, el manejo de todo el presupuesto de las empresas del Grupo de manera ilegítima, dado que el control del Grupo Provincia corresponde que lo ejerza el gobernador en funciones.Hoy, Kicillof le pegó durísimo a Macri en La Matanza. "Perdieron las elecciones. Tienen que dejar que el Banco y el Grupo Provincia vuelvan a actuar. Compren un destornillador y desatornillense. Y por favor, no pidan doble indemnización", disparó desde un acto para promover créditos para Pymes.Asimismo, como contó Política Argentina, el bloque de Cambiemos en el Senado de la Provincia se niega a tratar el pliego del director propuesto por el Gobernador desde el pasado 17 de diciembre , lo que permitiría completar el directorio del Banco y asegurar el normal funcionamiento de la entidad.