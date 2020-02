La respuesta antigrieta de Alberto a un ex funcionario de Macri que se coló en París y chicaneó al peronismo

el jefe de Estado argentino ensayó una autocrítica respecto de toda la clase política, ponderó las acciones de las administraciones no peronistas que provocaron las principales crisis del país, recordó que fue el peronismo quien resolvió esas situaciones y concluyó su alegato con una elegante respuesta "antigrieta"

“Lo único que vos y yo tenemos que preocuparnos es que hay 40% de argentinos que padecen. Pensemos en eso. El resto, vos pensás lo que pensás y yo pienso lo que pienso. Pero al 40% de los argentinos que están en la pobreza no le estamos resolviendo nada. Gracias Ian”

Tras una intensa gira por Europa que incluyó reuniones con el, entre otros, y después del encuentro con, presidente de Francia,brindó una clase magistral y una conferencia de prensa en el instituto Sciences Po, en París, pero ocurrió algo que sorprendió a propios y ajenos:Lejos de perder la sonrisa o ponerse nervioso,“Buenas noches señor Presidente, muchas gracias por la posibilidad de dejarme hacer esta pregunta. Yo estoy haciendo trampa porque soy ex alumno de la universidad. Y le tengo que confesar que hasta el 10 de diciembre trabajé en el gobierno anterior”, se presentó el joven que dijo llamarse Ian, tras dos preguntas del moderador y otras de otros actuales estudiantes de la casa de estudios parisina.Luego, realizó una extensa introducción con una anécdota que precedió su chicana disfrazada de pregunta: “Usted ponderó mucho en las últimas horas el liderazgo de Macron. Le quería comentar una anécdota. Me gradué de acá hace seis años y el presidente Macron en ese mismo escenario se paró frente a nosotros y nos dijo algo que a mi siempre me marcó. Nos dijo ‘en política cuando les digan que algo siempre se hizo de la misma manera, porque siempre se hizo una de manera, rechacen esa inercia mediocre y hagan lo que puedan para cambiarlo’. Y a mí lo que me desvela es saber cuál es la inercia mediocre en la Argentina”.“Si usted me dice la desigualdad, le quiero preguntar, teniendo en cuenta que en los últimos cien años muchas décadas fueron gobernadas por el partido al que usted pertenece:”, consultó.Primero, y tras iniciar con una frase para bajar la tensión, el mandatario hizo una apreciación de la idea del presidente francés: “Lo que hice Macron es bastante cierto. En derecho penal nosotros somos hijos de un catedrático español que el franquismo mandó al exilio a la Argentina y se llamaba Luis Jiménez de Asua. Él decía que la jurisprudencia, que es la decisión de los jueces de utilizar fallos anteriores para fundar los propios, suele ser muy nociva porque ocurre que uno dice una estupidez y todos lo repiten. Con lo cual, creo que lo que quiso decir Macron es ´no repitan porque repitiendo por ahí sacan los mismos resultados solamente por repetir`. Creo que tiene razón”.Luego, según las crónicas periodísticas, Fernández hizo una autocrítica y reconoció que, pero destacó que. Después de esta reflexión, aseguró que su gobierno llegó para "resolver los problemas que dejaron" de la gestión anterior, la de Macri que integró "Ian"., sostuvo el ex jefe de Gabinete.Luego, continuó su defensa del peronismo con un relato que le contó, según dijo, un vicepresidente de Uruguay que también fue ministro de Economía: “Manejar un ministerio de economía en América Latina es como manejar un taller de autos. entran dos autos que tienen problemas de carburación. Pero para desarmar el primer carburador necesitas una llave de cuatro pulgadas y para el otro una de ocho. No hay una llave que resuelva desarmar el carburador. Hay muchas. Y en cada ocasión tenes que buscar la que más te sirve".“Si vos me decís, el peronismo tuvo algunas culpas de lo que le pasó a la Argentina, pero muchas más tuvieron las que no fueron peronistas. Porque siempre vinimos a resolver los problemas que dejaron. Somos expertos en resolver los problemas que dejaron. Te estoy conociendo hoy y no querría contradecirte, no hablaría bien de mí. Pero creeme que nos hemos cansado de resolver problemas que otros han dejado”, retomó respecto de la polémica iniciada por la pregunta.El Presidente sostuvo que si alguien "es conservador quiere que la realidad no cambie", mientras que "si sos un revolucionario, tirás la realidad por la ventana y empezás a construir", y que, en tercer lugar, existe una postura más pragmática., continuó.Finalmente, concluyó con un remate antigrieta:Según Infobae, el joven que buscó incomodar a Fernández con un ataque al peronismo pero encontró un alegato antigrieta trabajó primero en Casa Rosada,, y luego se fue a trabajar como asesor del ex canciller