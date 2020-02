El ex ministro de Educación de Macri y Vidal cuestionó que los docentes bonaerenses no le hagan paro a Kicillof

Alejandro Finocchiaro parece haber olvidado esa prudencia y qué pregonaba cuando ocupaba esos cargos públicos y cuestionó que los gremios docentes bonaerenses no le hagan un paro a Axel Kicillof

“Nunca había visto que no se cumpliese una cláusula acordada y mucho menos esta condescendencia de los gremios. Con nosotros no tuvieron esa comprensión, pero bueno, me parece muy bien que la tengan ahora y separen la lógica política de la lógica gremial”

A pesar de haber ocupado un lugar de responsabilidad pública en Educación tanto como ministro del área en la Nación como en la Provincia,Según el ex ministro de Educación dey dehayante la decisión del gobernador bonaerense de esperar que se conozca la inflación oficial en marzo para pagar un plus salarial de diciembre firmado en paritarias vinculado a ese índice., planteó el ex funcionario en declaraciones radiales.Kicillof dispuso postergar el pago de un plus salarial vinculado al aguinaldo de diciembre a los maestros en virtud de la crítica situación financiera que atraviesa la provincia de Buenos Aires y que la inflación de ese mes se conocerá en marzo. Si bien la decisión generó el malestar de algunos sindicatos, hasta ahora no se anunciaron medidas de fuerza., chicaneó Finocchiaro al ser consultado por la postura en el gremio que la gestión de Cambiemos tomó como enemigo, a contramano de que sus cuatro años de administración demostraron que no fue el más confrontativo.Baradel es secretario general de Suteba y de la CTA bonaerense. Tras la incertidumbre inicial, los cinco sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) -Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop- cuestionaron la postergación del pago. “El gobierno provincial notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante marzo. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente”, planteó el FUDB en un comunicado.El jueves, el mandatario bonaerense prometió que el adicional adeudado “se pagará después”. Fuentes de la Gobernación especulan con que el desembolso se realizará finalmente en marzo. “El aumento a los docentes correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre se tiene que pagar a partir del conocimiento del índice, entonces se abonará a principios de febrero. Hay un adicional que habían arreglado los docentes para diciembre que se va a pagar después”, desarrolló.