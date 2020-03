06.03.2020 / Corrupción en Cambiemos

La Justicia ordenó revisar los teléfonos de Aranguren y Laura Alonso para detectar el presunto encubrimiento

La medida fue requerida por el magistrado Luis Rodríguez en el marco de la causa en la que se investigan supuestas negociaciones incompatibles que habrían beneficiado a la empresa Shell por parte del ex ministro de Energía, y a la vez si la ex titular de la Oficina Anticorrupción no hizo su trabajo y lo protegió. Los detalles.