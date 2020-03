El ex ministro de Macri y Vidal que se contagió coronavirus en Barcelona y está internado

se conoció que Edgardo Cenzón, un ex ministro de Mauricio Macri y luego de María Eugenia Vidal, fue internado por presentar síntomas compatibles con coronavirus, diagnóstico que fue confirmado días después

Mientras se espera el anuncio de la cuarentena obligatoria (en algún formato aún en discusión) y con todo el arco político al unísono en apoyo a las medidas oficiales,Se trata de quien fuera. Sin embargo, duró poco como funcionario de Cambiemos gobernando el país y territorio bonarense:, poco después de la asunción de Macri como presidente, renunció a su cargo disconforme con los respectivos gobiernos y volvió a la actividad privada.Unas semanas atrás viajó a Europa para visitar a sus hijos que estudian allí. Precisamente en Barcelona comenzó a sentir síntomas de lo que parecía un resfrío. Fue al médico y como tenía mucha mucosidad, le indicaron quedarse tranquilo, que no era Coronavirus ya que se supone que no genera mucosidad.Hace menos de una semana, el viernes pasado, volvió a la Argentina, hasta que pocas horas después su mujer tuvo un pico de fiebre de 38 grados. Llamaron al 107 del Same. "Fue impresionante el nivel de profesionalismo. Cortaron la calle, nos subieron a la ambulancia y me internaron en el Sanatorio Anchorena", recordó Cenzón en diálogo con LPO desde el Sanatorio donde en horas lo darán de alta, para que continúe su cuarentena por precaución en su casa.Según su propio testimonio, el ex funcionario se encuentra aislado y en buen estado de salud. Es un caso importado, como quedó probado, y se encuentra controlado., relató.Cenzón de hecho nunca estuvo en cama y no fue necesario suministrarle ni siquiera un analgésico porque no tenía fiebre. El ex ministro de Infraestructura bonaerense destaca de su reciente paso por Europa, la experiencia de Holanda, que abona lo que hoy decidirá Alberto Fernández. "El 26 de febrero el Gobierno anunció que cerraba todos los espacios públicos y de reunión de la gente, bares, restaurantes, escuelas, universidades, museos, todos. Y lograron controlar la expansión de la epidemia".