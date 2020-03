20.03.2020 / Insólito

Macri llamó a Alberto por el coronavirus: le pidió priorizar la economía y no avanzar en el aislamiento total

El ex mandatario marcó el teléfono del Presidente antes del decreto de cuarentena obligatoria y se puso a disposición, pero según fuentes oficiales además le sugirió a su sucesor no hacer "nada" e imitar el criticado "modelo inglés" que indica no tomar "medidas drásticas” para no frenar la economía. Qué dicen desde el PRO.