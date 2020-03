Vidal se despegó de Macri y el PRO y pidió "apoyar" a Alberto, Kicillof y los intendentes

la ex gobernadora bonaerense no se sumó a esa actitud hasta el momento y grabó un video en que pidió "apoyar" a Alberto Fernández, Axel Kicillof, y el resto de los mandatarios provinciales y los intendentes

Sorprendentemente,: mientras el ex presidente y el espacio político al que pertenecen ambos salieron a pedirle al Gobierno que abra las fronteras para repatriar a los argentinos que quedan varados en el exterior a pesar de que antes avalaban el fracasado "modelo inglés,Vidal habló por primera vez desde que la Covid-19 fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Macri, en cambio, primero derrapó al sostener en Guatemala que "el populismo es más peligroso que el coronavirus" y, luego, la semana pasada, llamó a Fernández y, según fuentes al tanto de la conversación, se puso a disposición pero a la vez le recomendó al Presidente seguir el "modelo inglés" que Boris Johnson -que está infectado- tuvo que modificar por el estallido de contagios en Reino Unido.Hoy, la ex gobernadora bonaerense no compartió el comunicado del PRO que sí retuiteó Macri y, en cambio, difundió un video en su casa a través de Instagram y Facebook. “En estos momentos difíciles, de incertidumbre, de preocupación, y en algunos casos hasta de angustia y miedo, les quiero mandar toda mi fuerza. Decirles que si cada uno pone su parte vamos a estar menos solos y vamos a salir adelante", comienza diciendo.Y agrega en el fragmento en que se distancia de Macri y el PRO: ". Poner nuestra parte es agradecer, como lo hacemos cada noche con nuestro aplauso a aquellos argentinos que cada noche salen de su casa”.Luego, insistió en el mensaje de respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el jefe de Estado la semana pasada, y que en estas horas extendería hasta Semana Santa o hasta fin de mes. “. En los próximos días voy a ir publicando en mis redes sociales quiénes son, al menos los que yo conozco”, remarcó.“Los momentos de dificultad son los que nos desafían. Ahí es donde cada uno de nosotros muestra de verdad de qué está hecho. Estoy convencida de que puede ser un momento para que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Les propongo que aprendamos y nos superemos, que confiemos en nosotros, que hagamos nuestra parte. De esta salimos juntos. Cuídense, cuiden a sus familias, les mando un beso grande”, finalizó.