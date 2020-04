Cómo es el programa del Gobierno para rescatar a las empresas por la crisis del coronavirus

el presidente Alberto Fernández firmó otro DNU que crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, un megaplan para que las empresas puedan paliar los problemas con un paquete de medidas que incluye ayuda para pagar sueldos, postergación y/o rebaja de las cargas patronales, entre otras cosas

Después de prohibir a través de un decreto de necesidad y urgencia publicado ayer, los despidos y suspensiones por 60 días, ante el avance de la crisis económica por la pandemia del coronavirus,La decisión se tomó por medio del decreto 332/2020, que será publicado esta tarde en el Boletín Oficial. El Programa consiste en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios:- ️Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino para las compañías que no tengan más de 60 trabajadores.- ️Asignación Compensatoria al Salario, para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados. Para los empleadores de hasta 25 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, es decir, $ 16.875. Para los empleadores de 26 a 60 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente. Y para las firmas que tienen entre 61 y 100 trabajadores: 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.- REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Suma no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino abonada por el Estado para las y los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos y comprendidas en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N° 14.250 (texto ordenado 2004) y sus modificaciones en empleadores y empleadoras que superen los CIEN (100) trabajadores y trabajadoras.- Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las Leyes 24.013 y 25.371 accederán a una prestación económica por desempleo conforme las consideraciones estipuladas en el artículo 11 del presente decreto. Lo que establece este artículo es que se elevarán, durante el período que defina la Jefatura de Gabinete, los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de $ 6.000 y un máximo de $10.000 pesos. Hasta ahora, los valores oscilaban entre $ 3.000 y 6.000 pesos, por lo que se duplican.La ayuda no será para todas las empresas, como es de lógica comprensión. Las actividades que podrán aprovechar la nueva disposición del Gobierno serán aquellas que se ven "afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan", las que tengan una "cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID 19", en aislamiento obligatorio o limitados por ser grupo de riesgo o por "obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19", o que hayan padecido una baja sustancial de sus ventas con posterioridad al 20 marzo.En contrapartida, no serán alcanzados por la medida las empresas asociadas a la realización de tareas y servicios esenciales durante la emergencia sanitaria, cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.