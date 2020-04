Fuertes mensajes de Alberto a los que lo "corren" con abrir la cuarentena y a los "corruptos" que "se infiltran"

“Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos. Si un corrupto se infiltra, lo identificaremos y lo sacaremos del Gobierno. Eso es así, así debe ser. El ministro ya tomó acciones sobre lo que pasó. Eso que pasó no puede pasar nunca más”

“No me corran con la economía. No me van a hacer cambiar de opinión. La economía se cae y se levanta. Punto. A mí no me confunde nadie. Yo sé cuál es la prioridad del sistema y sé que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo”

Mientras el sector más duro de la oposición -ligado a- presiona y ataca al gobierno nacional por la compra de alimentos con sobreprecio y por su idea de flexibilizar cuarentena por el coronavirus en nombre de la economía y en detrimento de la salud,En cuanto a la polémica por la compra con sobreprecios de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social para repartir entre los sectores más vulnerables con el objetivo de ayudarlos ante el parate económico, el mandatario ratificó su apoyo a Daniel Arroyo, el titular de esa cartera, pero lo hizo con un mensaje incluido para quienes "se infiltren" y quieran cometer delitos., expresó en diálogo con C5N.Cabe recordar que Arroyo despidió a 15 funcionarios, dio explicaciones y, en línea con la Casa Rosada, enfatizó en que no se trató de un hecho de corrupción sino en una problemática que lleva a que se deba modificar las herramientas de compras en tiempos de emergencia, como el actual.No obstante, el jefe de Estado agregó: “Si lo hicieron adrede siendo parte de una maniobra de corrupción, soy implacable. El que quiera hacer plata que no se dedique a la política, en la política se sirve a la gente, no se hace plata, el que quiera hacer plata que no se dedique a la política”.En otro tramo de la entrevista, el mandatario ratificó que la cuarentena seguirá a partir del 13 de abril y que se pondrá más foco en el Aérea Metropolitana de Buenos Aires: “Estamos muy lejos de la meta”.Finalmente,y, como contrapunto, reforzó el concepto sobre la dualidad economía-salud que planteó cuando anunció que se extendía el aislamiento más allá del 31 de marzo: