Polémico: Gerardo Morales va a escrachar ante sus vecinos a los posibles infectados de coronavirus

el gobernador de Jujuy y socio de Cambiemos, Gerardo Morales, hizo un anuncio con el supuesto objetivo de combatir al coronavirus que roza el escándalo: va a "escracharle" las casas a quienes pueden ser potenciales infectados de coronavirus y contárselo a sus vecinos

Según especialistas, la medida viola derechos constitucionales y un principio fundamental de la medicina: el derecho a la intimidad de los pacientes y el deber del secreto profesional por parte de los médicos

Tras varias semanas de decisiones desafortunadas, como la expulsión sin aviso y rodeada de imprecisiones de decenas de inmigrantes,En concreto, el mandatario radical anunció que las viviendas de quienes lleguen a la provincia que gobierna, y deban cumplir con las dos semanas de aislamiento obligatorio por la Covid-19, tendrán una "faja" para advertir a los vecinos que toda esa familia "está en cuarentena"., enfatizó Morales de forma estigmatizante.Lo hizo tras una reunión con el Comité de Emergencia (COE) que tuvo hace dos días, cuando explicó cuáles son las medidas que tomará de ahora en adelante con los jujeños que estaban en otras provincias y decidieron regresar a su lugar de origen para cumplir la cuarentena. Hasta hoy, todo aquel que llega a Jujuy debe cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel.No obstante, la polémica medida de fajar las viviendas de los posibles infectados significa que en los próximos días esa modalidad cambiará. “Tenemos colapsados los hoteles. Les pedimos que sigan cumpliendo la cuarentena. No podemos tirar hacia atrás todo el esfuerzo que hemos hecho los jujeños en estos días”, dijo el dirigente de Cambiemos en una disertación con los integrantes del COE.“Hay mecanismos que no estamos en condiciones de implementar en este momento, pero lo vamos a hacer, que es que el que llegue vaya a su domicilio particular. En ese caso, todo el domicilio entrará en cuarentena", indicó.Y en ese punto precisó la controvertida medida. “Estará la opción de cumplir la cuarentena en un hotel o en la casa.", dijo, sin aclarar sin están habilitados en la Argentina.Tal como publicó Noticias,. Ese medio consultó a la Gobernación, donde sostienen que la medida regirá una vez que lleguen los test rápidos, pero los voceros de Morales no respondieron.“La opción de ir a tu casa la vamos a hacer cuando lleguen los test rápidos. Porque cuando (esa persona) llegue a su casa, le hacemos un test rápido y, a los 7 días, le hacemos un nuevo test. Si en los dos test da negativo, te levanto la cuarentena. Mientras tanto, van a estar en cuarentena todos. Y les vamos a poner una faja en la casa. Y”, ensayó Morales como explicación.También habló de un rol de la tecnología: “En esa opción de los domicilios particulares, toda la familia queda en cuarentena, todos los teléfonos van a ser monitoreados, todos los teléfonos van a ser googleados, se los va a llamar tres o cuatro veces por día y más vale que estén los cuatro o cinco que viven en la casa porque, si no, no solo les cobramos multa sino que puede haber también detención”.Según la revista de Perfil, ya hubo reuniones en el Ministerio de Salud jujeño para preparar la medida. Participó un grupo de voluntarios a quienes se les explicó cuál será la metodología de la colocación de los carteles en las viviendas. Hablan de un lanzamiento que sería dentro de una semana o 15 días.Algunos de los voluntarios cuestionaron la medida de colocar fajas notificatorias a los casos sospechosos por ser estigmatizante.Además, particularmente en Jujuy, la referente de Proconsumer y presidenta de la Asociación de Abogados de esa Provincia,, dijo en el Canal 2 de la televisión local que las declaraciones del gobernador fueron desafortunadas y es un gran retroceso en materia de derechos.“Es ignorar las leyes aplicables, violar derechos constitucionales, actuar como si no estaría en vigencia la Constitución, repudiables. No se puede permitir y no lo vamos permitir los abogados, abogadas y tampoco lo tienen que permitir los ciudadanos. Y no podemos permitir que nos trate de forma indigna a los usuarios del sistema de la salud”, sentenció.Según explicó, los usuarios del sistema de salud están protegidos en la ley de Defensa del consumidor por el artículo 42 de la Constitución, que refiere al derecho de salud y del trato ético y digno, y que además está la Ley del Paciente que garantiza la confidencialidad y establece el secreto profesional.“En este caso particular, se estaría afectando no sólo a una persona que ingresa a la provincia por una simple sospecha de poder ser portador del virus que afecta a la dignidad de la persona y de todo el grupo familiar se estigmatiza”, sostuvo, y agregó que este proceder de Morales “es vergonzoso porque no hay asidero normativo ni ético para tomar una resolución de esa naturaleza".