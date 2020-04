El Gobierno informó que llegará más de medio millón de tests de coronavirus a la Argentina en 12 días

el ministro de Salud, Ginés González García, defendió las decisiones de Alberto Fernández e hizo importantes anuncios respecto de tres temas que la oposición viene utlizando para cuestionar al Presidente: el final de la cuarentena, los tests para detectar la Covid-19 y los respiradores

No digo que vamos bien. Vamos menos mal que otros países

González García anunció que ya hay 670 mil reactivos adquiridos y que deberían llegar al país en los próximos 10 o 12 días. Respecto a las donaciones, tan mencionadas en medios de comunicación, aseguró que se recibieron pocas pero no por falta de voluntad, sino porque "el tema de los reactivos es que no hay"

Así llegó a otra de las preocupaciones de la población, usada por parte de la oposición para atacar: Ginés indicó que “se han comprado muchísimos respiradores”. “Estamos alrededor de los 9.000 y habrá muchísimos más en lo que queda de abril, mayo y junio. Vamos a tener una tasa muy alta de respiradores por habitante, como los principales países”

“Esto tiene fases, la primera la estamos terminando. La segunda es la que va a empezar después del 26, que es obviamente comenzar a abrir la actividad social y económica. Los criterios han sido charlados con las provincias, que han empezado a enviar ahora cuál actividad quieren ellos comenzar a iniciar”

En una videoconferencia ante la comisión de Salud del Senado para explicar cómo trabaja el Gobierno para contener el avance coronavirus,Respecto del posible pico de la enfermedad en el territorio nacional, el funcionario afirmó que,. Y precisó por qué los datos indican que el aislamiento obligatorio fue positivo para el país:.​. Y eso es porque tomamos las medidas todas juntas", evaluó González García, que también pidió continuar adelante "sin cantar victoria, sin euforia".Y destacó: “Sin cantar victoria,”. En cuanto a las preocupaciones, Ginés afirmó que su mayor “miedo” es una “crisis en el recurso humano”, ya que los trabajadores de la salud “tienen una tasa alta de entre el 10 y 12% de contraer la infección”.“Estamos trabajando mucho en eso, por un lado con incentivos, como el dinero. Hay un plus de 5.000 pesos pagados por el Gobierno por cuatro meses a partir de abril”, precisó.En primer lugar, el ministro de Salud defendió la cantidad de pruebas que se realizan en el país. “Tenemos una red de 142 laboratorios en todos los sectores de la Argentina.. Cuando se excede de 20, como Brasil que está arriba de 30, eso significa que se están haciendo subregistros, es decir que está haciendo de menos”.Ante esos números acerca de la cantidad de test que se realizan en el país, González García indicó que el país mantiene una buena relación "muestras-positividad".Sin embargo,No obstante, llevó tranquilidad y silencio a la oposición:. También informó que se adquirieron 170.000 tests rápidos, que llegarán en los próximos 12 días, para hacer muestras "por lugar para ver el grado de circulación" que tuvo el virus.El ministro aseguró que sólo el 50% de las “8.500 camas de cuidados intensivos” están ocupadas en este momento. “Tenemos la mitad de las camas vacías porque pedimos que no se hicieran cirugías programadas, porque lo que fuera postergable pedimos que fuera postergado, hemos tenido una caída extraordinaria de los accidentes por la cuarentena”, dijo., enfatizó.El titular de la cartera de Salud afirmó que el gobierno nacional está trabajando con las provincias para habilitar distintas actividades cuando finalice la vigente etapa de cuarentena por el coronavirus​, ya que hay “situaciones sociales económicas donde no se puede prolongar” el aislamiento social “indefinidamente”.“Las provincias están proponiendo actividades para comenzar con la actividad económica y el movimiento social”, precisó al hablar por videoconferencia ante la Comisión de Salud del Senado.Sobre cómo se flexibilizará la cuarentena, el funcionario remarcó que se va a “trabajar con criterio epidemiológico. Es decir números de casos en la provincia, grado de circulación que hay del virus. También con un criterio geográfico, porque no es igual para cada lugar del país. Y con criterio de actividad, porque no es lo mismo una minera que una gran fábrica en el Conurbano”.¿Cuándo y cómo será la siguientes etapa del aislamiento?, reveló Ginés.Sin embargo, aclaró: “Si esto -por la cantidad de casos- se acelera más allá de lo que nosotros podemos controlar, vamos a volver a frenar”. Si bien la "curva" en el país, dijo, va por buen camino, evitó dar estimaciones ya que “las optimistas hablaban de una cantidad de 250.000 casos y el país está muy por debajo de esto”.