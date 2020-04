Tres confirmaciones sobre la cuarentena: sigue post 26, hay apoyo de los gobernadores y habrá clases este año

el Gobierno confirmó que la cuarentena seguirá después del 26 de abril aunque con aperturas según el lugar del país, que hay apoyo de los gobernadores en este punto y que las clases presenciales volverán este año

"La cuarentena va a seguir, pero va a haber aperturas. Esto es un paso a paso y va a ser distinto según los lugares del país"

“los gobernadores están de acuerdo con mantener la cuarentena”

“No es un escenario posible que no vuelvan las clases este año. Todo hace suponer que vamos a poder regresar físicamente a las escuelas”

A poco de superarse el primer mes del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidentepara lograr la contención de la propagación del coronavirus, empiezan a delinearse confirmaciones acerca de cómo es la siguiente fase del confinamiento y algunos aspectos importantes de cara al resto de este interminable 2020:En primer lugar, anoche el ministro de Salud,, confirmó que el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Gobierno el 20 de marzo para desacelerar la propagación del coronavirus SARS-Cov-2 y preservar la vida "va a seguir" después del 26 de abril, "sólo que con características distintas" vinculadas a las aperturas "en distintos lugares del país"., explicó el funcionario en diálogo con Crónica TV, en relación a la inminencia del vencimiento del plazo de la actual cuarentena administrada, el próximo domingo.Ayer, Política Argentina explicó cómo es el esquema "focalizado" pero no rígido que dispondrá grados de apertura en pueblos y distritos, sin clases y con cuidados para abuelos, cómo se organiza la cadena decisional para la cuarta fase del aislamiento y cuáles son los cuatro parámetros fundamentales que se tienen en cuenta Ante este panorama, González García advirtió que podría modificarse la situación de análisis actual: "Podrían cambiar las condiciones de cada jurisdicción, si empiezan a duplicarse los casos y hay más mortalidad, y volveremos a esta receta inicial que nos dio tan buen resultado"."Vamos a empezar por geografía, charlando con cada jurisdicción, por nivel epidemiológico y nivel de circulación o no del virus", dijo, con la idea de focalizar eventuales aperturas en el aislamiento a partir del próximo domingo.El ministro precisó que "el transporte es decisivo en la explosión que tuvo en algunos lugares la pandemia, como en Nueva York", por lo cual hay que "ser muy restrictivos con el tema y no permitir viajes interjurisdiccionales".Al hacer un balance de un mes de cuarentena, el funcionario analizó la situación de la Argentina: "Es difícil decir que el escenario es bueno, pero estamos menos mal que otros países".Al ser consultado sobre las medidas tomadas en el ámbito porteño en relación a la circulación de adultos mayores de 70 años, que incluyen la gestión de un permiso especial, el ministro de Salud respondió: "No me gustó".El ministro del Interior,, reveló hoy quemás allá del domingo 26, como anoche confirmó Ginés, cuando vence el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el gobierno nacional.El dirigente de La Cámpora precisó que el jefe de Estado está en “permanente consulta” con cada uno de los mandatarios provinciales para ir determinando los pasos a seguir frente a la evolución de la pandemia de coronavirus.En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en la estación de trenes de Retiro, donde junto con el ministro de Transporte, Mario Meoni, De Pedro inspeccionó la instalación de las cámaras térmicas que permitirán tomar la temperatura de los que viajan en ese transporte público.“Vamos a seguir funcionando. El concepto cuarentena sigue: la protección, las medidas, el distanciamiento, la protección a nuestros adultos mayores que son las personas que más tenemos que cuidar, ese concepto sigue. Lo que vamos a hacer es ir definiendo día a día, qué actividades van a ir comenzando a funcionar”, precisó el funcionario nacional.Las clases no van a retomarse este lunes 27 de ninguna forma, en ninguna parte del país y en ningún grado de la educación pública y privada.No obstante, el ministro de Educación,, descartó medidas como las que tomarían Paraguay y Perú de suspender las clases durante todo 2020 y aseguró que ése "no es un escenario posible" para la Argentina. Es decir, los chicos volverían a la escuela en algún momento de este año., afirmó Trotta consultado por Infobae.El funcionario explicó que aún "no hay una fecha definida" y que lo que existe es "una incertidumbre en los plazos". Y argumentó: "Pero no solo nosotros: cuando uno ve países del hemisferio norte que sufrieron la pandemia con antelación tampoco saben cuándo volverán a las aulas. Hay dos componentes que tendremos en cuenta a la hora de definir. Uno es el epidemiológico: que el nivel de contagio y la circulación del virus estén controlados y no lleve a que se acelere la curva. La otra es, que al momento de regresar, haya tranquilidad en las familias, estudiantes y docentes".Consultado acerca de si "las provincias con menos infectados volverían antes (las clases)", Trotta respondió: "Podría ser una posibilidad, pero no hay ninguna decisión al respecto. La definición tiene que ser fruto de un profundo consenso. Las decisiones individuales pueden echar a perder el esfuerzo colectivo que estamos llevando adelante. No podemos descuidar la administración del nivel de contagio. Tenemos los ejemplos de países que, a priori, cuentan con un mejor desarrollo sanitario y, así y todo, sufrieron mucho".El Gobierno entrará en estas horas en la definición de la extensión de la nueva etapa, la cuarta, de la cuarentena obligatoria. También en cómo y cuándo anunciarlo. Quedó claro en las últimas semanas que, si bien el carro no va adelante del caballo, la política comunicacional no es algo que se deba dejar de lado.Así las cosas, el aislamiento social, preventivo y obligatorio que seguiría, según versiones periodísticas, otros 15 días, es decir hasta el 11 de mayo. Coincide con la fecha que, desde Olivos, señalaron como clave para tomar una decisión sobre la cuarentena, por advertir que allí se daría el pico de la curva de contagios.