Cuarentena fase cuatro: qué trabajos se podrían hacer a partir del lunes y en qué provincias

por lo que el presidente Alberto Fernández se reúne hoy con epidemiólogos y movimientos sociales, y mañana anunciaría la continuidad de la cuarentena pero con varias actividades que se reanudarían a partir del lunes en nueve provincias de distintas latitudes y altitudes de todo el país

Este domingo 26 de abril se terminará la tercera fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el gobierno nacional el 20 de marzo para contener el avance del coronavirus en la Argentina,De acuerdo a factores que el Gobierno viene analizando y tal como explicaron en los últimos días varios ministros, la cuarentena "administrada" o "focalizada", según quién lo mencione,Desde anoche trascendió que en los casos de, mientras que enSegún publicaciones en diversos medios de prensa, luego se sumaron. Éstas pedirían incorporarse a esas excepciones. Sus pedidos fueron admitidos por la Casa Rosada.El criterio general que parece aplicarse es el que explicó Política Argentina hace unos días : la situación epidemiológica, el nivel de concentración de población, la interconexión con otras ciudades/distritos y el nivel de actividad económica y comercial.También, y como es legítimo, aparecen decisiones politicas. Hay provincias que tienen la situación epidemiológica más controlada y pretenden retomar varias actividades para mover sus economías, mientras que otras prefieren seguir el criterio general nacional a pesar de tener la curva de contagios bajo relativo control sin ir más allá y, por úlitmo, algunos distritos no adoptaron las últimas excepciones que emprendió el Ejecutivo de Fernández.Es el caso de Santiago del Estero y Tucumán, que no quisieron todavía habilitar la última tanda de excepciones nacionales que se publicaron el pasado fin de semana, donde se incluía a los comercios minoristas con ventas online, los consultorios médicos y los lugares de cobranza de impuestos.El jefe de Estado está en comunicación permanente con los gobernadores, que evalúan con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para acordar los criterios para flexibilizar la cuarentena. El ministro coordinador junto al titular de Salud, Ginés González García, son quienes sistematizaron las aperturas que se autorizaron anoche en siete provincias. El Presidente hoy por la mañana se juntó con epidemiólogos, y por la tarde recibe a movimientos sociales.“Todo se aplicará con un estricto protocolo sanitario de las provincias y un informe técnico del Ministerio de Salud de Nación, reafirmando los cuidados ya establecidos”, indicaron los voceros del Gobierno.En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán logró mantener su distrito libre de Covid-19, pero no hubo flexibilización de los controles, sino que se siguen los decretos que firmó Alberto para mantener el aislamiento preventivo y obligatorio.No obstante, empezó desde esta semana a flexibilizar actividades como la obra privada, con un permiso de hasta 10 trabajadores de la construcción por obra, pero a la vez se aprobó un protocolo de circulación restringida de vehículos durante la emergencia sanitaria se coloca en aislamiento a quienes entren Formosa durante catorce días en un centro de alojamiento preventivo dispuesto por el gobierno local.Catamarca es otro de los distritos sin casos de coronavirus. La provincia se sumó desde el lunes pasado a las 11 actividades exceptuadas por el presidente Alberto Férnandez. En los últimos días, sin embargo, se avanzó con el otorgamiento de permisos en un conjunto de industrias, al aprobar 15 habilitaciones de un total de 25 pedidos, en el marco del control sanitario industrial, según pudo saber Infobae.San Juan fue una de las beneficiadas para la próxima etapa de la cuarentena, tras mantener dos casos positivos al cumplirse 35 días del aislamiento. Además de la flexibilización anunciada, el gobernador Sergio Uñac permitió el trabajo de cuentapropistas como plomeros y jardineros, y dispuso de un protocolo para la reanudación de la actividad minera.En Chubut solo hubo dos casos detectados en el distrito, pero el gobernador Mariano Arcioni no profundizó las medidas de liberación de la cuarentena. En sintonía con Nación, el gobierno local permitió que se desarrollen actividades como la venta electrónica y telefónica que no impliquen ningún contacto personal y con entrega a domicilio, turnos de atención médica u odontológica, y la apertura de oficinas de rentas, de pago rápido de servicios, entre otros.Por otro lado, Salta registró apenas tres casos confirmados y está incluida en el anuncio de las provincias que tendrán flexibilizada la cuarentena para las profesiones liberales y la construcción en el sector privado. Por estas horas, el gobernador Gustavo Sáenz evaluaba además un protocolo para realizar actividad física durante la nueva fase de aislamiento administrado. El distrito norteño lleva 22 días sin nuevos casos positivos de Covid.En el caso de La Pampa, casi sin contagios por coronavirus desde que se declaró la pandemia, el gobernador Sergio Ziliotto le pidió hoy a Cafiero que se autorice la actividad de la construcción privada en esa provincia. El distrito no había sido exceptuado junto a las siete provincias autorizadas en las últimas horas.Por último, Misiones, con sólo cinco casos positivos y buenos resultados en las últimas semanas, está en el listado de las provincias con la aprobación de la Jefatura de Gabinete para desarrollar más actividades desde el lunes.