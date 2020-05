Avelluto reconoció que el gobierno de Macri quería cerrar Télam y la TV Pública y se arrepintió de no haberlo lograrlo

Pablo Avelluto, el ex ministro de Cultura de la gestión de Mauricio Macri, lo logra frecuentemente: no sólo reconoció que el gobierno que integró quería cerrar Télam y la TV Pública, como desmentieron los funcionarios a cargo en diversas oportunidades, sino que se lamentó públicamente por "no haber hecho más" por lograrlo

Autocrítica: no haber hecho más para cerrar @AgenciaTelam y la @TV_Publica, dos clubes de militantes autoritarios carísimos e incompetentes. El sesgo antidemocratico de la persona que hace de periodista supera al del ex periodista devenido funcionario. https://t.co/GdPs53gzYU — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) May 2, 2020

Lo tomo como una amenaza. De onda, digo. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) May 2, 2020

Cerrar agencias estatales oficialistas no es fascista. Es democrático. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) May 2, 2020

Aunque parezca que una conjugación de infortunios o hechos repudiables es muy difícil de lograr,Avelluto, que fue Coordinador General del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad con Macri entre el 2014 y el 2015 y luego ministro y secretario de Cultura hasta el 2019, hizo una "autocrítica" en la que expresó su descontento por "no haber hecho más para cerrar Agencia Télam y la TV Pública"., tuiteó el ex funcionario, a quien se acusa de haber fundido librerías y editoriales y quien habitualmente usa sus redes sociales para generar polémica con opiniones de poco espíritu democrático, como cuando ponderó a un "golpe de Estado" como su favorito entre otros.Curiosamente, con ánimo de desacreditar al actual funcionario a quien intentaba atacar, Avelluto sostuvo que, tal como es su caso, ya que trabajó de periodista.En el tuit del ex ministro se comparte una nota de Clarín en la que refieren con un título tendencioso a una polémica generada ayer, cuando el vicepresidente de la Enacom, Gustavo López, se mostró preocupado por la difusión de noticias falsas. “El problema de las noticias que son falsas es que en el tema de los portales no tienen responsable” que se haga cargo de las consecuencias judiciales por difundir esas fake news, dijo el funcionario, y agregó: “Yo creo que hay que abrir un gran debate para analizar esto”.Como en el graph de la TV Pública figuraba que iban a regular el funcionamiento de los portales de internet, horas más tarde, desde la Enacom emitieron un comunicado en el que desmintieron esta afirmación. El presidente del organismo, Claudio Ambrosini, escribió: "Como presidente de Enacom desmiento que el organismo realice cualquier tipo de regulación sobre los contenidos que circulan en Internet como se explícitaba en el zócalo de un programa televisivo durante una entrevista a un director del organismo".Esto no le importó a Avelluto, que de todos modos se indignó. A través de su cuenta de Twitter, se enojó por esa entrevista y por el graph, y se arrepintió de no haber cerrado dos medios públicos.No conforme con su ataque, ironizó ante los cuestionamientos de trabajadores de Télam, quienes le señalaron que sus declaraciones públicas promueven "más odio". Es que durante la gestión macrista la agencia de noticias sufrió el despido de 357 trabajadores de prensa, ordenado por el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP), Hernán Lombardi, que desmentía el intento de cierre. Gracias al trabajo sindical y la justicia laboral, una buena porción de las personas echadas fueron reincorporadas.Ante la casi unánime respuesta al tuit original y la acusación de que su "arrepentimiento" expone su fascismo, Avelluto insistió en sostener quesino que