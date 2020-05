Una jueza denunció que "un funcionario" de Macri la presionó en su despacho por la causa memorándum con Irán

la jueza de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa denunció que fue presionada en su despacho por un funcionario "por debajo de (Germán) Garavano" por la causa del memorándum con Irán, y sugirió que sería Juan Bautista Mahíques, ex consejero de la Magistratura por el Ejecutivo de Macri

No sólo no lo negó, sino que asintió el significado de su silencio y afirmó que "por suerte es etapa superada", con lo que quedó sugerido que fue Mahíques quien la presionó personalmente por la causa memorándum con Irán

La escalada de revelaciones acerca de qué hizo el gobierno decon la Justicia durante sus cuatro años de gestión no para de crecer:"En el Gobierno anterior un funcionario debajo de Garavano (ex ministro de Justicia) entró a mi despacho para presionarme por la causa sobre el memorándum con Irán", afirmó Figueroa entrevistada por AM 750 en el programa Toma y Daca.La integrante del tribunal revisor del fuero penal reveló haber recibidoy precisó que fueron a su, entre otras cosas, a lo que, según señaló, respodió: "Les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran más a mi despacho".Después de que los integrantes del programa que conduce Mariano Martín le consultaran por varios nombres de funcionarios judiciales de la gestión Macri respecto de la persona que la presionó en su despacho y la respuesta fuera negativa,"A partir de ahí no lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí a través de títulos de diarios", agregó luego la jueza Figueroa acerca de la relación con el gobierno de Mauricio Macri, después de señalar haber sufrido "muchísimas presiones desde 2015".Por el contrario, respecto de la actualidad del funcionamiento de la justicia y su relación con el Poder Ejecutivo actual, la magistrada diferenció la situación:"Tenemos colegas que han dicho que los han ido a ver desde los servicios (de inteligencia) o desde el ministerio. Eso ha sido público", añadió, y de hecho consignó "colegas en el Poder Judicial tienen conocimiento" de lo que ocurrió en su caso y por eso la "pusieron dentro de la lista de jueces presionados, que se denunció ante la Corte Interamericana".