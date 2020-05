Viceministro de Justicia: "La persecución del Gobierno anterior le costó la vida a Timerman"

el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mesa, opinó sobre la polémica que se género durante el fin de semana por la denuncia de la jueza Ana María Figueroa acerca de las presiones del gobierno anterior sobre la justicia, que luego provocó declaraciones de Cristina Fernández Kirchner contra el actual Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahíques

La persecución judicial que el Gobierno anterior llevó adelante, utilizando esta causa del Memorándum, le costo la vida a nuestro Canciller Héctor Timerman

Nada más y nada menos que“Lo que conocimos todos el fin de semana es gravísimo, pero lamentablemente no sorprende. Viene a confirmar lo que sostuvimos desde el primer día de existencia de esta causa. Una causa que fue desestimada por todas las instancia con la intervención de una decena de magistrados. Una denuncia disparatada montaba sobre un acto legal que no tuvo efecto”, aseguró Mena en diálogo con Radio 10.El sábado, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que durante la gestión defue víctima de presiones, señaló que era un mecanismo reiterado y precisó que "un funcionario debajo de (Germán) Garavano" la visitó en su despacho por la causa del memorándum con Irán.Tras responder de forma negativa ante varios nombres que le presentaron los periodistas que la entrevistaban para saber quién fue el funcionario en cuestión, llegó la pregunta acerca de Mahíques. Figueroa no contestó afirma ni negativamente. Ese silencio se interpretó como un asentimiento."La primera imagen que me vino a la cabeza fue la del rostro demacrado de Héctor Timerman, enfermo y preso en su domicilio. Creo que a quienes fueron privados ilegítimamente de su libertad durante meses en esa causa, otros fantasmas deben haber atravesado sus pensamientos", tuiteó la vicepresidenta, y se preguntó qué "pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterandose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta".Luego, Mahíques se pronunció a través de la misma red social, donde le pidió a Figueroa "aclarar" que, según dijo, él no había acudido a su despacho ni hubo un "intercambio" como el que quedó insinuado. La camarista habló con Infobae y negó haber pronunciado el nombre del funcionario actual de la Ciudad, aunque no quedó claro si su denuncia refería o no al mismo.Hoy, el número dos del Ministerio de Justicia se sumó a la polémica e insistió en que las presiones del macrismo sobre la Justicia no son una novedad:Y agregó:“La propia jueza que intervino en la causa viene a confirmar justamente esas presiones por parte, ni más ni menos, de funcionarios del Ministerio de Justicia. Nosotros queremos que la situación se esclarezca. Que digan efectivamente quién ejercía presiones, de qué modo y con qué objetivos.", reclamó.Respecto del caso de la jueza Figueroa, Mena, que está procesado en la causa por el memorándum con Irán, recordó de qué manera fue presionada durante tres años por el último gobierno. “Creo que el tema es de una gravedad inusitada como para que quede dudas respecto a cómo fueron ejercidas esas presiones. A la jueza Figueroa, en 2016 se le abrieron tres denuncias por su desempeño en el Consejo de la Magistratura. Las mismas se mantuvieron durante tres años abiertas para presionar a la jueza”, recordó.