Pinedo reconoció como "totalmente normal" los aprietes del macrismo a la Justicia

el ex presidente provisional del Senado por Juntos por el Cambio, Federico Pinedo, reconoció tras la denuncia de tres jueces acerca de aprietes del macrismo como "totalmente normal" que un gobierno presione magistrados y aseguró que incluso ese tipo de vínculos "está institucionalizado"

Como si no existiera la división de poderes del Estado y como si quien lo dijo no ocupó un lugar trascendental durante el gobierno deSegún Pinedo, "así funcionan los poderes y es totalmente común". Y explicó en declaraciones a Crónica Anunciada, por FutuRock:".En las últimas semanas, los jueces Ana María Figueroa, Luis Raffaghelli y Martina Forns denunciaron aprietes durante la gestión de Macri. Puntualmente, quedaron en el ojo de la tormenta el ex consejero de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Esteban Conte Grand; la diputada nacional Graciela Ocaña; y hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz."Puede direccionar un fallo, pero le aporta elementos al Juez", agregó Pinedo como morigeración de su reconocimiento. Y apuntó:"Son cosas que los gobiernos tienen que hacer, por derecha", insistió en su justificación. Al tiempo que sostuvo que existen muchos casos donde "la administración le dice a los jueces no haga tal cosa y después el juez hace lo que quiere"Por si todo eso fuera poco, concluyó: