Alberto a los bonistas: "Argentina está dispuesta a pagar lo que está en condiciones de pagar"

el presidente Alberto Fernández se metió de lleno en la cuestión económica al devolverle al FMI el elogio que el organismo dirigió al gobierno nacional esta mañana y afirmar que "el deseo" de su gestión es "no entrar en default" respecto del reperfilamiento pero advirtiendo que el país no firmará compromisos que no pueda cumplir

Mientras la Argentina transita dos definitorios frentes, como lo son la pandemia del coronavirus y las negociaciones para lograr la reestructuración de la deuda externa con bonistas privados bajo legislación extranjera,, aseguró el mandatario en una entrevista con Radio Rivadavia, aunque aclaró que "el deseo" de su Gobierno es "no entrar en default". Y completó: "Fernández también se refirió al vínculo del país con el Fondo, que esta mañana, durante una transmisión web patrocinada por el Financial Times, señaló a través de su directora gerente que "el gobierno argentino quiere hacer lo correcto para su pueblo" y que "es de interés para todos que la Argentina avance hacia la sostenibilidad de la deuda".El jefe de Estado dijo que está, elogió la conducción del organismo, en manos de Kristalina Georgieva, porque es "técnica y razonable, no dogmática, que lee con sentido común la economía", y dijo que el mensaje es que Argentina "quiere negociar" y "se equivocan los que piensan que no queremos pagar".Fernández opinó también que "los acreedores tienen cómo molestar en la economía argentina", ya que "tienen mucha gente" en el país "que se ponen un poco al servicio de ellos", al ser consultado sobre la suba del dólar blue a 127 pesos hoy.Además, sostuvo que "no hay argumento lógico para que esto ocurra" sino es por "la especulación", y se preguntó "si la economía cae porque no se mueve, entonces para qué necesitan esos dólares sino es para especular, es solo especulación", razón por la cual esa situación le "preocupa" y está "viendo cómo resolverla".