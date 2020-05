Insólito: Bullrich reclama "abrir la economía", pero dice que no tiene "la información necesaria" para opinar

la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, potenció su postura anti-cuarentena y criticó a Alberto Fernández al sostener que desde el Gobierno "abrieron la economía pero generan miedo porque dicen que en cualquier momento la cierran de nuevo", pero todo al mismo tiempo que se excusó de reconocer que coincide con modelos como el de Jair Bolsonaro argumentando que no tiene "los elementos" para saber "cuál es el mejor sistema"

"Preferiría no tomar posición, porque la información es relativa. Nosotros le pedimos dos veces al Presidente una reunión y nunca la tuvimos. Nos cuesta poder tener la información necesaria para tener un juicio, no quiero tenerlo sólo por lo que leo. Sobre cuál es el mejor sistema"

Mientras niega internas en Juntos por el Cambio pero chicanea a los "dialoguistas" como Gerardo Morales y Jorge Macri,"Nosotros lo dijimos desde el primer día, es un triángulo de salud, economía y república, tres temas fundamentales", dijo al inicio de su respuesta en una entrevista con Perfil acerca de "cuál es su postura" respecto de las decisiones alrededor de la economía y la salud por la pandemia del coronavirus.Y allí, cuestionó fuerte a la cuarentena y exigió "abrir" la economía: ", es un mensaje de incertidumbre, eso no se si dará laburo a los sectores con este miedo. Les resulta más barato tener cerrado el lugar que abrir así. Encima se le suman tener que poner combis para el traslado de sus empleados, que suben los costos fijos. No habría que generar este discurso"."Que aprenda a escuchar, no es la única voz ni la única verdad. Todas las verdades son relativas, hay tantas teorías como médicos en el mundo. Es todo el tiempo probar y saber que la economía de un país es la construcción de miles de familias durante años, no podemos cerrarla", le espetó al jefe de Estado.Sin embargo,. Lo hizo cuando le pidieron elegir entre "los (Donald) Trump, los (Jair) Bolsonaro o los (Boris) Johnson que priorizaron absolutamente la economía y está China, Argentina, que pusieron foco en la salud con una cuarentena más estricta". Es que los casos de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido están entre los que más infectados, más tasa de contagios y más muertes alcanzaron en todo el mundo., reconoció, de forma insólita, la ex ministra de Seguridad.Por si no quedara claro, agregó que no tiene "los elementos" porque no tuvo "una participación más activa en los distintos momentos y análisis" y que deberían "estar más empapados para poder decir algo". Y concluyó, exponiendo el fracaso de las posturas de apertura económica, como la suya: "Sin duda que la teoría Johnson cambió. Él mismo cambio. El efecto es el mismo. Si mantenés todo abierto sin medidas, frenás la demanda porque la gente no sale y terminás con problemas sanitarios, no es ni una ni la otra. Hay que ver los países que lograron mantener una economía más abierta. No aquellos casos que se les fue por la borda".