Nación y Ciudad confirmaron que estudian volver a endurecer la cuarentena por aumento de contagios y muertes

El ministro de Salud, Ginés González García, advirtió que el Gobierno no descarta volver a endurecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio si se siguen acelerando los contagios y fallecidos por el coronavirus que se registraron en las últimas jornadas

, afirmó el funcionario de la gestión de Alberto Fernández tras el peor día de la Covid-19 en la Argentina.Ayer se confirmaron 316 nuevos casos (6.879 en total) y esta mañana, además, el Ministerio de Salud confirmó que ayer también fue el peor día en cuanto a los fallecidos. Hubo 23 muertos en 24 horas, con lo que la cifra total llegó a 344. Anoche se habían informado 8 decesos y hoy se agregaron 15, todos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.La tasa de letalidad se mantiene en torno al 5 por ciento. "A medida que tengamos un número de casos que aumenta, el número de fallecidos va a aumentar, por eso lo que tenemos que mirar es esa tasa de letalidad, que se encuentra estable y sobre el que tenemos que seguir trabajando", precisó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.González García dijo que en el Gobierno creen que el incremento de casos no tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena si no con la propagación del virus en las villas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires."Todos los días estamos preocupados. Claramente en los últimos días hay un incremento de casos que tiene que ver con que el virus entró en barriadas humildes, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires y un poco en la Provincia de Buenos Aires y no con la apertura y el mayor flujo de personas de los últimos días", declaró Ginés al canal A24."Al trasladarse por ejemplo a las villas, donde es mas difícil el aislamiento, se expande con una velocidad muy fuerte. Estamos ayudando muy intensamente a la Ciudad y partidos del conurbano, con mucha más vigilancia directa metiéndonos en los barrios, identificando focos mediante síntomas, actuando rápido y circunscribiendo la difusión del virus", agregó el ministro.González García defendió la actuación del Gobierno en barrios populares y, si bien reconoció que analizan frenar la reapertura, sostuvo que creen que tienen "controlado" el virus. "Están cambiando las circunstancias sociales más favorables para expansión rápida del virus, hasta ahora lo tenemos controlado", señaló."Para esto depende mucho de cómo cumplamos con el distanciamiento, como lo hacemos con el aislamiento. Hay que seguir haciendo las cosas muy bien y con más cuidado", añadió en referencia a la posibilidad de endurecer los controles, algo que sucedió en Chile por la relajación de los controles.en cuanto a la cantidad de casos positivos de coronavirus confirmados en la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que si se mantiene esa tendencia, “hay que pensar en ponerse más estricto” y dar marcha atrás con algunas de las flexibilizaciones que comenzaron esta semana., afirmó el dirigente del PRO en declaraciones radiales.