Covid-19: qué dicen los especialistas sobre el aumento de casos y si se relaciona con la flexibilización del aislamiento

Sin embargo, infectólogos, epidemiólogos e investigadores coinciden en que, a pesar de haber ocurrido cuando se avanzó un paso en la apertura del aislamiento, el incremento de los positivos de Covid-19 y de los fallecimientos obedecen a otros factores, entre los que destacan el rol que tuvo la gente en el relajamiento espontáneo del cumplimiento del confinamiento y los testeos puerta a puerta

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires comenzó una apertura de la cuarentena gradual y en ciertos sectores de la economía, se produjo uny si debería determinarse un retroceso en esas medidas., detacó el infectólogo y fundador de la Fundación Huésped,, quien además es uno de los especialistas que asesoran al presidente. Esto último lo llevó a ser víctima de ataques de grandes medios e incluso de pequeños portales que cambiaron de lado de la grieta en los últimos meses.A la hora de explicar por qué se incrementaron los positivos en los últimos días, sostuvo: “, lo cual no significa que habría que hacer testeos masivos en cualquier esquina porque eso no tendría sentido; para eso se lleva adelante este Plan Detectar, que busca encapsular los focos allí donde aparecen".Por otro lado, Cahn diferenció entre las “catorce provincias en las que prácticamente no ha habido circulación del virus en las últimas dos semanas, incluyendo Formosa y Catamarca” y la “situación en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano que, especialmente en la Ciudad, está concentrada en algunos grupos focales que debemos mirar con mucha atención"., investigador del Conicet en el Laboratorio de Virus Emergentes del Instituto de Microbiología Básica y Aplicada de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), coincidió en desvincular el aumento de casos con la flexibilización determinada por los gobiernos pero atribuyó la situación al relajamiento del confinamiento que se observó hace unas semanas.. Me refiero a lo que ocurrió hace unos 10 o 15 días, cuando comenzó a haber más movimiento y mucho más tránsito, sobre todo, en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras que reflejarán lo que hoy sucede las veremos más adelante. Es terrible el desfasaje respecto del día en que el gobierno toma una medida y el momento en que es posible ver los resultados, pero así son las cosas”, precisó a Página 12.Desde el mismo punto de vista, el experto en virología y ex rector de la UNQ,, explicó: “. La normalidad hacia la que vamos es distinta de la normalidad de la que veníamos y nos vamos a tener que acostumbrar durante un lapso verdaderamente largo. Probablemente, durante los próximos dos o tres años requeriremos de distanciamiento social y cuidados personales más rigurosos”.“Todas las grandes ciudades del mundo, cuando aflojaron un poco las medidas de restricción, tuvieron que ir para atrás. Lamentablemente creo que ese será el escenario y la Ciudad de Buenos Aires retornará a un aislamiento más estricto. Está demostrado en la práctica: cuando los gobiernos relajan demasiado, luego deben volver a restringir la circulación de una manera mucho más estricta y por más tiempo porque el virus ya se ha propagado más de la cuenta”, sostuvo Carballeda.