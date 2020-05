La contundente respuesta de Alberto a "los tontos" que lo acusan de enamorarse de la cuarentena

el presidente Aberto Fernández aclaró que al Gobierno le "interesa la gente tanto como la productividad", pero advirtió que la "normalidad no existe más" en el país tras los efectos del coronvirus y respondió con dureza a "los tontos" de los sectores opositores que lo acusan de haberse "enamorado" de la cuarentena como argumento para reclamar su flexibilización total

En un acto que compartió conen la provincia de Buenos Aires en el marco de la vuelta al trabajo de una planta de la automotriz Volkswagen debido a la gradual apertura de las restricciones al aislamiento,, dijo Fernández. en General Pacheco, al visitar la planta de la empresa automotriz Volkswagen, que ayer reabrió sus puertas en el marco de las excepciones dispuestas al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.En ese marco, Fernández sostuvo que "el problema es del mundo y como la economía es global se paraliza parte de la economía y no hay forma de sacarla adelante".En esa línea, volvió a referirse al “modelo sueco” desde un punto de vista crítico: “. El problema no es nuestro, es del mundo. Si se paraliza parte de la economía (mundial), no hay forma de sacarla adelante”., volvió a insistir el mandatario, quien en su mensaje, expresó que se está "ante un escenario desconocido" en el que "la normalidad", tal como era entendida antes de la pandemia, "no existe más"."La normalidad que conocimos no existe más, hasta que la vacuna aparezca", sostuvo el mandatario, quien insistió en que su propósito es "cuidar la salud" de los argentinos y, "después, salir de la cuarentena".