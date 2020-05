Sesionan el Senado y Diputados para lograr las primeras tres leyes de la era virtual por el coronavirus

El Senado alta sesiona para convertir en ley hoy las primeras tres leyes de la era virtual del Congreso por el coronavirus: el alivio parcial en Ganancias para personal del área de salud y fuerzas de seguridad; un nuevo protocolo de equipamiento para trabajadores de dispositivos sanitarios; y un acuerdo para renovar la regulación del vínculo jurídico entre la Cruz Roja y el Estado nacional

La Cámara baja inauguró la segunda sesión virtual de su historia en la que se debatirán dos leyes consensuadas en el marco de la pandemia por el coronavirus, con un duro revés del oficialismo a la oposición: Juntos por el Cambio quiso tratar sobre tablas la constitucionalidad del DNU 457/20 que le otorga facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias, pero recibió un rotundo rechazo

La Cámara alta realiza, desde los primeros minutos de las 14, su segunda sesión virtual y sancionará, sin demorar más de 6 horas, las primeras tres leyes desde que se implementa el nuevo protocolo por la pandemia del coronavirus.Las iniciativas, que ya cuentan con el aval de Diputados, darán luz verde y aliviados en Ganancias para personal del área de salud y fuerzas de seguridad, y activan un nuevo protocolo de equipamiento para trabajadores de dispositivos sanitarios.El pleno del Senado, que comanda, también aprobará una renovación para regular el vínculo jurídico entre la Cruz Roja y el Estado nacional. Este proyecto quedó atascado desde 2018, cuando llegó desde Diputados.Para los tres textos hay 30 oradores anotados -incluidos jefes de bloque-, en un encuentro que no podrá extenderse más de seis horas, según la marca el protocolo para sesionar por la emergencia del coronavirus.El presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, Carlos Caserio, pidió hoy "dejar de lado" posiciones partidarias para afrontar el combate de la pandemia de coronavirus y declaró que "es la hora de la unidad nacional", al exponer en representación del oficialismo en la segunda sesión virtual en la que se debaten beneficios para el personal sanitario."Este es el momento de la unidad nacional, dejemos de lado que somos dirigentes de distintos partidos y pongámonos todos la camiseta de la Argentina en la lucha para que este proceso que viene, que es el que más nos va a costar, sea asumido con responsabilidad", señaló el senador por la provincia de Córdoba.Caserio aludió sin nombrarlo al senador de la oposición Martín Lousteau con el que discutió por videoconferencia el martes pasado cuando se debatía la eximición de ganancias para el personal de la salud y pidió "aportes" para la lucha contra la pandemia en lugar de "discusiones estériles".Lousteau consideró hoy "injusto y discriminatorio" el proyecto de ley que establece beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad, entre otros, ante la pandemia de coronavirus (Covid-19), aunque confirmó que su interbloque acompañará la iniciativa."El diseño que tiene este proyecto entraña desigualdades, injusticias y discrimina. Para entrar en estas exenciones impositivas hay que ganar un sueldo mayor al mínimo no imponible que son 55 mil pesos", explicó Lousteau.En tanto, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Mario Fiad, recomendó hoy aprovechar que el sistema de sanitario "está en la agenda pública" como consecuencia de la pandemia de coronavirus para encarar las "reformas estructurales" pendientes en el sector en el país."Hay que repensar el sistema y hace falta un profundo debate de nuestro sistema de seguridad social", sostuvo el senador radical durante la sesión de la cámara alta en la que se busca sancionar un proyecto que crea un Programa de Protección para el Personal de la Salud que combate la pandemia.La vuelta al trabajo virtual de Diputados tiene en agenda tratar las iniciativas que habilitan la educación a distancia y las recetas digitales. Además, habrá un reconocimiento a los trabajadores del Instituto Malbrán.Luego de una reunión de labor parlamentaria que mantuvo el titular de la Cámara baja,, y los jefes de bloque, la sesión comenzó pasadas las 14, con 232 diputados -entre los que se encuentran físicamente en el recinto y los que están conectados a distancia en sus casas o en organismos oficiales-.A poco del inicio, el legislador radical Gustavo Menna, solicitó un apartamiento del reglamento para poder tratar sobre tablas un ítem que no figuraba dentro del orden del día, se trata de la constitucionalidad del DNU que, según la oposición, le otorga "superpoderes" al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.La inclusión de este tratamiento en la sesión de esta tarde debía ser aprobada con mayoría especial, pero la oposición perdió la votación 118 a 125.Tres proyectos obtuvieron dictamen esta semana y serán debatidos esta tarde: son los que habilitan la educación a distancia en el marco de la pandemia y las recetas digitales y la telemedicina, junto a un proyecto de Resolución para reconocer a los trabajadores del Instituto MalbránLa iniciativa que regula la prescripción de medicamentos y estudios médicos a través de recetas electrónicas y sistemas de atención mediante plataformas digitales, en el marco de la pandemia de coronavirus, recibió el respaldo de forma unánime de todos los bloques.