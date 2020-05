Villa Azul: los datos que prueban la responsabilidad de Macri, Vidal y Molina por el abandono que se sufre en pandemia

Política Argentina accedió a datos que prueban que la situación de ese barrio en Quilmes es producto del abandono de obras comenzadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por parte de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Martiniano Molina

#Coronavirus | Mirá las imágenes de las viviendas comenzadas en 2015 que Cambiemos abandonó en Quilmes. pic.twitter.com/9AAB0IjGEZ — Política Argentina (@PolArg) May 27, 2020







con el apoyo de los gobiernos nacional de Fernández y provincial de Axel Kicillof, la gestión quilmeña de Mayra Mendoza anunció que se trabajará para urbanizar el barrio Villa Azul, comenzando por estas obras que fueron abandonadas en la gestión de Cambiemos

En la barriada popular de, la pandemia del coronavirus expuso cómo la administración de Juntos por el Cambio provocó desigualdad que hoy se cobra en salud e incluso vidas. Los dos mundos que conviven en ese barrio del conurbano bonaerense, la parte de Quilmes y la parte de Avellaneda, lo muestran en datos:y la cantidad de vecinos con síntomas hisopados está en baja.¿Por qué esa diferencia en infraestructura entre el lado quilmeño y el avellanedense de Villa Azul que hoy se expresa en mayores consecuencias ante la pandemia?Es que, tal como afirmó ayerEn el primer caso, se trató de la construcción de viviendas e infraestructura por 72 viviendas, entre las calle Sgto. Cabral entre Neuquén y Chubut de Villa Azul. Los trabajos debían durar 42 meses, pero el ex presidente Macri, la ex gobernadora bonaerense Vidal y el ex intendente quilmeño Molina los abandonaron en 2016.El segundo convenio era para construcción e infraestructura de 80 viviendas en el mismo lugar. Estaba estipulado que tomara 12 meses, pero también fue interrumpido.Ante el abandono de esas obras ni bien comenzado los mandatos de Cambiemos en los tres órdenes, las fuentes oficiales y residentes de la zona contaron a este portal queLa mayor parte de las tomas se dieron en junio de 2019, cuando las empresas se retiraron definitivamente del barrio por falta de financiamiento. Según fuentes oficiales, al día de hoy las obras tienen un avance aproximado del 20%.El mismo tipo de programas de construcción de vivienda habían comenzado en Avellaneda un tiempo antes que iniciaran en Quilmes en 2015. Sin embargo, ante el abandono del financiamiento por parte del macrismo, el intendente local,, las concluyó con recursos municipales. En diciembre de 2017, entregó viviendas a 22 familias de Villa Azul de la localidad de Wilde, en lo que fue la tercera etapa de obras en el lugar, con la que se alcanzaron las 395 casas allí.En Quilmes, Molina no hizo lo mismo y, ante la eliminación del financiamiento por parte de Macri y Vidal, las obras se abandonaron. Hoy, la Villa Azul quilmeña sufre mucho más produndamente el coronavirus que la Villa Azul de Avellaneda.Es por eso que,En la Villa Azul, durante las últimas dos jornadas se repartieron los bolsones de comida en todas las casas, agua, garrafas, elementos de higiene, medicamentos, pañales, material de limpieza y se buscó ayudar a los vecinos en su situación laboral. El contenido de cada bolso es ocho paquetes de fideos, dos paquetes de un kilo de polenta, seis paquetes de arroz, cuatro de garbanzos, cuatro envases de puré tomate, tres litros de leche, dos kilos de azúcar, dos botellas de aceite, sal, tres paquetes de harina, un jabón tocador, un detergente, un trapo de piso, un trapo rejilla, tres pastillas de jabón blanco y una botella de cloro. Ayer se comenzó la preparación de un segundo bolsón, con frescos, fruta y verdura.