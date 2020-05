Alberto: "Va a haber un día después de la pandemia y vamos a estar de pie"

el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, continúa recorriendo el país en su vuelta a las provincias con nulos o pocos casos de la infección y que están saliendo de la cuarentena y, en Formosa, destacó "va a haber un día después de la pandemia"

“Le puede pasar lo que le pasó a Gildo, que le toque un loco… me voy a corregir, le puede pasar a alguien que yo sea un loco y que decida no ayudar a una provincia porque no me gusta el Gobernador. Hay que revisar el sistema de coparticipación"

Mientras en la Argentina el macrismo y referentes libertarios, de derecha y anti-ciencia parecen haber acabado con la tregua y salen con todo lo que tienen a cuestionar las respuestas del mundo y la Argentina ante el coronavirus,, dijo el mandatario en una conferencia de prensa acompañado por Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa, provincia libre de Covid-19.Allí, Fernández recorrió, puso en marcha hospitales y anunció obras en su primera visita a la provincia desde su asunción y en el marco de las medidas que despliega el gobierno nacional para controlar la pandemia en el país. El mandatario viajó acompañado por la primera dama,El Presidente aseguró que cuando pase la pandemia, Argentina volverá a tener un "buen sistema de salud como el que nunca debió dejar de tener"."Vamos a volver a tener un sistema de salud como el que nunca debimos dejar de tener.", disparó Alberto, con Juntos por el Cambio en la mira.En la misma línea, advirtió que no le "gusta vivir en un país donde el poder central determina a quién puede ayudar” y, allí, hizo alusión a la discriminación que se hizo en tiempos de, cuando los recursos iban para los gobernadores e intendentes encuadrados con la administración nacional., concluyó Fernández.“En algún momento la provincia de Buenos Aires resignó ocho puntos de la coparticipación y Alfonsín determinó que ese dinero se redistribuyera entre las provincias para evitar la concentración urbana en la provincia de Buenos Aires, pero eso terminó con millones de personas viviendo en el conurbano. Tenemos que revisar todo y terminar con la discrecionalidad del poder central. A muchos les gusta seguir la lógica del centralismo, y yo no estoy feliz viviendo en un país donde hay ciudades que parecen la capital de Bélgica y otros sectores que tienen ingresos como en los lugares más pobres del mundo”, resaltó.En la misma línea, remarcó la necesidad de avanzar con reformas estructurales una vez que finalice la pandemia por el coronavirus. “El Impuesto a las Ganancias que aportan los que viven de un sueldo está mal y eso hay que corregirlo. Ya no me importa quién es el culpable. Eso hay que corregirlo y rediseñar un nuevo país", planteó el jefe de Estado.Fernández, ante aquellos que reclaman saber qué pasará después del Covid, aseguró que su Gobierno ya está trabajando en la postpandemia, una etapa donde -dijo- le preocupa más la velocidad con que se construye “un país más justo” que la de la marcha de la economía., planteó.Y agregó: “Esto no es perseguir a nadie; empiezan las ideas locas de que nos queremos quedar con las empresas.... Lo que queremos es un país más justo. Ha quedado al descubierto que este capitalismo financiero dura diez segundos cuando aparece un virus”.