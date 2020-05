"Basta, llegó la hora de ocuparnos de los que más sufren": contundente mensaje de Alberto en plena pandemia

el presidente Alberto Fernández llamó a los argentinos a "no hacerse los distraídos" y ocuparse de los "millones de argentinos que sufren", al tiempo que pidió a la población “no rendirse” y “enfrentar el futuro con responsabilidad, alegría y felicidad” acompañado por Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner e intendentes bonaerenses

"Todos los que estamos gobernando somos un habitante más de Villa Azul, del barrio Padre Mugica y de la villa 11-14, y de cada barrio popular que hay en Argentina, porque allí hay una necesidad y allí es donde hay derechos que reponer"

Desde Quilmes y mientras se intensifican los esfuerzos por contener la pandemia del coronavirus principalmente en los barrios populares más afectados de la Ciudad y el conurbano,"Hay millones de argentinos que sufren y no podemos hacernos los desentendidos.", advirtió el mandatario.El jefe de Estado encabezó este mediodía en Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes, el acto de bajada de una tunelera de AySA, bautizada como "Eva", en el Sistema Agua Sur, proyectado para asegurar el sistema de agua potable para los distritos del sur del Gran Buenos Aires, obra que beneficiará a 2,5 millones de habitantes.En ese contexto, Fernández reflexionó que "los millones que sufren son argentinos a los que el sentido de la meritocracia dejó de lado", en referencia a ese valor fuertemente resaltado durante la administración de Cambiemos, y señaló: "(a esas personas) les hicieron creer que ellos no tenían oportunidades y nosotros vamos a darle las oportunidades a cada uno de los argentinos".Estuvieron junto al Presidente el gobernador bonaerense Kicillof; la titular de Aysa, Malena Galmarini, a cargo de la obra; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el titular del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.También estaban presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Massa; el jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos, Kirchner; y los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes); Jorge Ferraresi (Avellaneda), Néstor Grindetti (Lanús), Martin Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza)."Veo a dirigentes haciéndose cargo de los problemas argentinos del presente y van a ser los dirigentes de mañana", dijo el mandatario, mirando a su alrededor rodeado de los citados dirigentes políticos."Se trata de una nueva generación de dirigentes que llega a las intendencias, a los cargos públicos, pensando en una Argentina distinta, sin las injusticias del presente y eso me da una enorme tranquilidad", sostuvo en su discurso.Al referirse a la situación por el coronavirus, Alberto ponderó la necesidad de transformación que queda expuesta por la llegada de la Covid-19:"Justicia es tener acceso a la educación, a la salud y al agua, eso es justicia". reafirmó. En este sentido y en referencia a los barrios populares que registran gran cantidad de contagios por coronavirus, Fernández dijo:Respecto de la obra en cuestión, resaltó el valor de la misma pero lamentó que no se haya sido realizada antes: "Hay dos cosas que me parecen impresionante: la obra en sí y los años en que la obra no se hacía; tanto demoramos para entender que hay dos millones y medio de bonaerenses que están necesitando estas obras tan solo para abrir una canilla donde salga agua y estamos en el siglo XXI".En un fuerte respaldo a la figura de Galmarini, contó -en tono anecdótico- que siempre a Massa le decía que "lo mejor que tiene el massismo es Malena, porque viene de una familia que ha sufrido mucho la persecución y tiene una comprensión de lo que necesita la Argentina que valoro mucho".En un mensaje final, afirmó que "no es hora de rendirse sino con felicidad, alegría y responsabilidad enfrentar el futuro, que es lo que estamos haciendo", y pidió "no bajar los brazos", en medio de la pandemia.Por su parte, Kicillof le agradeció al jefe de Estado la "decisión de poner en marcha esta obra que le va a mejorar la vida a muchísimos bonaerenses" y recordó que "en la dictadura le querían poner empalizadas a los barrios populares"., aseveró el mandatario provincial.