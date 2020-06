Sin descaro, Prat Gay acusa que hoy "se están fugando 2500 millones de dólares por mes"

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay analizó la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que "lo que hay, como les gusta decir a los kirchneristas, es fuga de capitales, a ellos les cuesta tanto frenar eso que es curioso el proyecto planteado."cuestionó.En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, afirmó que"El Banco Central está perdiendo reservas a pesar de que no paga más deuda el Gobierno,remarcó el ex ministro.Acerca de la nueva propuesta del Gobierno nacional en el marco de la renegociación de la deuda, Prat Gay destacó que "es evidente que se está avanzando" y consideró que"Para el acreedor es una mejora y para la Argentina es una concesión", explicó."Se avanzó en tres campos. Por ejemplo, en la nueva propuesta casi no hay quita de la deuda . Queda para algunos bonos una quita muy reducida, pero en la práctica es casi inexistente en el capital.La propia propuesta del Gobierno reconoce que todo el verso anterior era para la campaña ", cuestionó el economista.En relación al rol de la oposición, Prat Gay comparó:. Entonces, en el Senado teníamos muy pocas bancas, o sea que para aprobar esa ley tuvimos más votos de la oposición que propias. hay que destacar a esa oposición, menos el kirchnerismo.Prat Gay también aclaró que "hay que ser contemplativos con un gobierno que, de golpe, se encontró con la pandemia" y valoró que "en eso ha apoyado mucho la oposición", pero aseguró que", ya que "la cuarentena afecta sobre todo a los que no pueden morfar si no salen a laburar".Por último declaró que"El Gobierno recién ha logrado pagarle el IFE a seis millones de personas de los nueve millones, pero ya pasaron dos meses.", finalizó.