Israel impidió al patriarca latino oficiar la misa de Ramos en el Santo Sepulcro

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos.



Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la  Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 29, 2026

Las fuerzas de seguridad de Israel impidieron este domingo el ingreso del patriarca latino de Jerusalén, máxima autoridad de la Iglesia católica en Tierra Santa, a la basílica del Santo Sepulcro durante la misa del Domingo de Ramos, una de las celebraciones centrales del calendario cristiano.El operativo policial en la Ciudad Vieja incluyó controles estrictos y limitaciones al acceso de fieles, en un contexto de alta presencia de seguridad. Según consignaron medios internacionales, las restricciones derivaron en que el patriarca no pudiera ingresar al templo para oficiar la ceremonia, pese a tratarse de un evento clave de la Semana Santa.La policía israelí argumentó razones de seguridad y control de multitudes para justificar las limitaciones. Sin embargo, autoridades eclesiásticas denunciaron que las medidas afectaron el normal desarrollo de las celebraciones religiosas y el acceso de los fieles al Santo Sepulcro, uno de los sitios más sagrados del cristianismo.El episodio generó reacciones a nivel internacional. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó el accionar de Israel y reclamó respeto por la libertad de culto. “Exigimos respeto a la diversidad de credos y a la libertad religiosa”, señaló, al tiempo que criticó que se haya impedido la celebración de una fecha central para millones de cristianos.Sánchez también remarcó la necesidad de garantizar el acceso a los lugares santos y evitar restricciones que afecten el ejercicio de derechos fundamentales, en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación en Jerusalén.El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y cada año convoca a miles de peregrinos en la ciudad. Las restricciones de este año se inscriben en un clima de tensión sostenida, con medidas de seguridad reforzadas en los principales puntos religiosos y disputas persistentes en torno al control y el acceso a los lugares sagrados.Hasta el momento, las autoridades israelíes no brindaron una explicación detallada sobre el impedimento puntual al ingreso del patriarca, más allá de las disposiciones generales vinculadas al operativo desplegado en la zona.