Mala de Milei: Anses exige el trámite para no perder el beneficio

La presentación del formulario certifica el cumplimiento de controles de salud, vacunación y escolaridad de niñas, niños y adolescentes. Sin este trámite, las familias no solo dejan de percibir el monto acumulado, sino que también corren riesgo de perder el beneficio en adelante, en un contexto económico donde la asistencia estatal resulta clave.

Desde el organismo indicaron que el procedimiento se realiza de manera digital a través de la plataforma “Mi ANSES”, ya sea en su sitio web o aplicación móvil. El formulario debe generarse desde allí, completarse con las autoridades correspondientes y luego subirse nuevamente al sistema para su validación.El proceso incluye la verificación de datos personales, la descarga e impresión de la libreta, su firma en instituciones educativas o sanitarias y la posterior carga de una imagen digital. El trámite finaliza cuando el titular recibe la confirmación por correo electrónico.Con el vencimiento inminente, miles de familias enfrentan una carrera contrarreloj para cumplir con el requisito. En un escenario de ingresos deteriorados, la AUH continúa siendo un sostén fundamental, mientras crecen las dificultades para cubrir necesidades básicas.