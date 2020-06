Durán Barba pateó el tablero y no descartó que Larreta termine trabajando con Alberto

no abandona su tradición de hacer declaraciones rupturistas: aseguró que charla “frecuentemente” con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño a quien incluso le envía informes, y no descartó que tras la gestión coordinada con el gobierno nacional producto de la emergencia sanitaria la figura actual más importante del PRO termine trabajando con Alberto Fernández

Desde Ecuador, nada más y nada menos que Jaime Durán Barba, quien fuera el gurú estrella del ex presidente Mauricio Macri antes y durante su estadía en la Casa Rosada, expresa que extraña su vida en la Argentina y que se encuentra "muy deprimido" por la situación por la pandemia del coronavirus. Sin embargo,Lo hizo en una entrevista con la revista Noticias. Consultado acerca de si "podrían Fernández y Larreta terminar trabajando juntos" o incluso "en una misma lista", el asesor que llevó a Macri al lugar más alto de la política nacional pero fracasó para revalidar el cargo no dudó., comenzó su respuesta, pero su posterior concesión fue más contudente:"Lo peligroso es que gente ignorante y violenta tome el poder, sean del partido que sean. Me disgusta tanto el sargento (Nicolás) Maduro como (Donald) Trump", señaló, y agregó que el hecho de queLas palabras de Durán Barba ocurren cuando todavía no está clara la profundidad de las tensiones en Juntos por el Cambio entre los halcones (dirigentes sin cargos o con funciones legislativas, tanto del PRO como de la UCR y la CC) y las palomas (funcionarios con responsabilidades de gestión, y algunos del ala legislativa), sector encabezado por Larreta, María Eugenia Vidal y ex ministros de peso, como Rogelio Frigerio.Larreta, casualmente, habla en el mismo tono que Durán Barba. Incluso en charlas ante militancia PRO. “Hay que sostener un mensaje anti grieta, pro positivo, un mensaje de futuro”, expresó el jefe de gobierno porteño en un encuentro ante adherentes a su espacio político de Córdoba.“Tenemos que apoyarnos en la gestión y no hacer apologías anti-alguien”, planteó ante diputados, intendentes y dirigentes deCórdoba.Y argumentó: “Una cosa es criticar algo, otra cosa es hacer de la crítica una herramienta política”, ya que "la Argentina es muy antinómica, hace muchas décadas, que ahora con la grieta se acentuó”.