El golpe de la pandemia en cuarentena: en abril la industria cayó 33,5% y la construcción un 75,6%

En el segundo mes de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la inevitable pandemia del coronavirus y las parálisis extremas de actividades en las principales plantas de producción de bienes durables, como automotores y de materiales para la construcción, el INDEC registró los índices más bajos de la serie histórica para abril, tanto en la industria como en la construcción

En el primer caso, el índice de Producción Industrial cerró con una caída de 33,5% en comparación con abril de 2019 y así acumuló un receso de 13,5% en el primer cuatrimestre.En cuanto al Indicador Sintético de la Construcción, se registró un derrumbe de 75,6% interanual, y 40,2% en los primeros cuatro meses de 2020, en ambos casos en comparación con igual período del año anterior.Las expectativas de industriales para el trimestre mayo a julio anticipan la continuidad de severas declinaciones respecto de los ya muy bajos niveles de un año antes, sin pandemia.En un mes atípico para el relevamiento de datos, el organismo oficial de estadística registró bajas de actividad notablemente más intensas que las anticipadas por consultoras privadas, fenómeno que se explica por la mayor cobertura geográfica y llegada a las Pymes que es dónde más fuertemente impactó el freno fabril, ante la extrema limitación de la movilidad de los operarios.“Las limitaciones operativas producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio afectaron sustancialmente el nivel de actividad de la mayoría de las subclases de la industria manufacturera en el mes bajo análisis. De hecho, según un relevamiento especial (en el contexto de la COVID-19) a más de 1.300 empresas, solo un tercio de los locales de las industrias manufactureras pudo operar con normalidad en abril, mientras que los dos tercios restantes, o no operó o solo pudo hacerlo parcialmente”, destacó el INDEC sobre el caso de la actividad fabril.En el caso del indicador de la construcción, el organismo que dirige Marco Lavagna explicó: “Debido a la emergencia sanitaria y su consecuente restricción a la circulación de las personas, ciertas actividades que se desarrollan en las municipalidades se encontraban suspendidas al momento de la recolección de la información del período presentado en este informe técnico. En particular, del conjunto de municipios relevados, algunas oficinas que registran los permisos de edificación de obras privadas se han visto imposibilitadas de proveerlos, por lo que no se dispone –a la fecha de cierre de esta publicación– de los datos necesarios para la elaboración del cuadro referido a permisos de edificación”.