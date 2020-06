El contundente argumento que voltea en la práctica que la cuarentena argentina sea la más larga del mundo

según una consultora que utilizó datos oficiales de movilidad de Google, decir eso "no resiste mayor análisis”

“La comparación internacional no refleja que la cuarentena argentina sea la más larga del mundo. Lo que se observa es una clara diferencia entre la movilidad a lugares de trabajo y negocios esenciales, donde la circulación está por encima de la media del resto de los países, y la movilidad en el caso de los negocios no esenciales, donde la circulación con respecto a la normalidad está por debajo del resto de los países”

Uno de los great titles de los últimos días en los principales medios de comunicación hegemónicos de. Bueno,Es que, movimiento en estaciones de tránsito y locales de comidas y farmacias,Se trata de un trabajo presentado por la consultora PxQ que dirige, confeccionado en base al informe de movilidad que elabora Google.Una idea central que retoma el informe, y que es obvia pero parece no ver Juntos por el Cambio en la Argentina, es que en el territorio nacional ya no opera una sola cuarentena sino varias. ¿Por qué? Porque en el interior no existe el aislamiento social como en el AMBA., grafica el trabajo de Álvarez Agis que difundió Página 12.Según esos datos de movilidad que Google publica, la circulación a puestos de trabajo cayó en promedio un 74% por debajo de la “normalidad” en el comienzo de la cuarentena. El 20 de mayo, la circulación en lugares de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires estaba en un 60% por debajo de la normalidad, mientras que en Catamarca y Jujuy la merma era de apenas el 5% frente a la previa de la cuarentena. Para junio continuó su tendencia ascendente.En el caso de los locales de alimentos y bebida y farmacias, el punto máximo de caída con el inicio de la cuarentena fue del 65% con respecto a la “normalidad”. El dato del 20 de mayo ubicaba esa merma en el 22%. En cambio, la reducción de la movilidad sigue muy fuerte en el caso de los locales comerciales no esenciales y en lugares de entretenimiento.Ni bien comenzó la cuarentena, la circulación en estos lugares cayó en promedio un 85% con respecto a la normalidad, con un pico del 9% para CABA. Según el último dato disponible, del 20 de mayo, la movilidad seguía en torno a una baja del 66% en el promedio nacional y del 80% en CABA. Es de esperar que actualmente las caídas se hayan reducido más.En los primeros días de cuarentena la circulación a lugares de trabajo en Argentina cayó un 74%, similar al piso que tocaron Colombia y Perú una semana más adelante, mientras que en Uruguay, Brasil, Chile y México, la caída fue de entre 30 y 45%.“El 21 de mayo, la circulación en lugares de trabajo en Argentina se encontraba un 23 por ciento por debajo de la normalidad. A la misma fecha, todos estos países salvo Uruguay se encontraban con una caída en la movilidad más alta que Argentina”, advierte el informe.En cambio, los datos de circulación en locales “no esenciales” y de entretenimiento muestran una recuperación mucho más lenta en Argentina. La reducción actual del orden del 66% es superior a la merma que tienen países de la región, con excepción de Chile y Perú., concluye el informe de PxQ.Argentina integra el grupo de los países que comenzaron con las medidas de restricciones antes de que haya 100 casos diarios, lo cual le permitió contener la curva previo a la etapa del ascenso.El informe destaca que los problemas económicos no se solucionan levantando la cuarentena, porque hay una crisis global que ya es un hecho y que golpea a todas las economías.El levantamiento de las restricciones en sectores comerciales no implica que automáticamente crece la movilidad de las personas que pueden ser clientes ni las ventas de esos comercios, porque también incide la evolución del poder adquisitivo del ingreso de los hogares, afirma la consultora PxQ.