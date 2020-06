"El club es mucho más que un lugar de divertimento, es un lugar social donde se forma el espíritu"

Las frases más destacadas del Presidente

Alberto Fernández dio un fuerte mensaje de apoyo al deporte olímpico en medio de las dificultades de los atletas argentinos. “afirmó en exclusiva con Sportia.El Presidente destacó que “hay grandes deportistas que casi en soledad hacen mucho esfuerzo y no tienen tanto apoyo económico”. Además, agregó:Con respecto a ese tema, fue contundente. “, cerró.Soy un fanático de cuidarlos.- “Todo es posible, pero si saco a un jugador de Buenos Aires y lo traslado, se corre el riesgo de llevar el virus”.. No se le puede cobrar a alguien el servicio que no se le presta. Si se le quiere cobrar, debería ser solo una parte y para ayudar a sostener el club”.Pareciera que fuera víctima de una Argentina que vive siempre en la coyuntura, en ver cómo pasar el día de hoy. Un día dicen que jueguen 19 equipos y al otro día son 30. Un día necesitamos que desciendan cuatro y al otro que no descienda nadie. Todo tiene una cuota de improvisación. Un día el fútbol argentino se cae a pedazos si no existe la Superliga y al año siguiente la Superliga se termina.- “Lo que necesitamos es cambiar la cabeza de una sociedad que todavía no se acostumbra a la igualdad entre el hombre y la mujer. Tenemos que ayudar y hacerle más fácil a la mujer ganar ese espacio de igualdad.Cómo de una vez por todas la sociedad empieza a ser más justa. Que el sistema impositivo argentino no se convierta en un sistema donde los que consumen, sean ricos o pobres, paguen lo mismo. Hacer un sistema judicial que funcione y no que genere impunidad de poderosos”.Nos llenó de alegría en momentos difíciles y siempre merecerá el cariño de todos. El Mundial ´86 y el subcampeonato en el ´90 significaron una felicidad infinita.