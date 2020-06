Pese a la circular del BCRA, desde las cooperativas de trabajo advierten que los bancos no les dan préstamos

Entre las acciones realizadas por el gobierno nacional para hacer frente a la problemática situación se encuentran los subsidios por tres meses de correspondientes a la denominada “Línea 1”, de 6500 pesos y el programa de créditos a tasa subsidiada del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). No obstante, las mismas son insuficientes.

“Un tema que no se discute mucho es el tema de los bancos. Para los bancos argentinos, sean privados e estatales, las cooperativas somos parias. Por más que haya una circular del banco central, por más que haya un decreto, a las cooperativas de trabajo no les prestan un peso”, sostuvo a Somos Radio.El planteó de Miño se supedita a la necesidad de“Lo que planteamos es un programa de seis meses que tenga un mismo piso que tienen las pymes para los ingresos”, remarcó.Para graficar, puso la situación de una cooperativa de viviendas de Florencio Varela que necesitan de un crédito para poder terminar con las mismas y así poder cobrarlas. “Hicimos todas las presentaciones en el banco y no tenemos ninguna posibilidad de crédito. Ni siquiera lo pedimos a tasa cero, lo que queremos es un crédito para poder terminar esas viviendas”, recalcó.Pese al grado de participación en la actividad económica, para Miño, “la cooperativa de trabajo para los bancos es un riesgo y es un tema para discutir a fondo”.“Hay una circular del Banco Central que dice que los bancos tienen que dar un préstamo a tasa cero o a tasa subsidiada. Hay cooperativas con más antecedentes y capacidad de trabajo que una pyme, entonces cuales son las diferencias jurídicas que dicen que a una cooperativa no hay que prestarle”, cuestionó Miño.Y subrayó: “Nosotros lo vamos a seguir reivindicando hasta que se pueda acomodar”.