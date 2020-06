Mayra Mendoza: "Estamos ansiosos por iniciar el proceso de urbanización de Villa Azul"

"La urbanización de todos los barrios populares, los barrios pobres, de las villas de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, debe ser una política de Estado"

La intendenta de la localidad bonaerense Quilmes,, aseguró hoy queporquey, tras señalar que, dijo aguardarque comience ese proceso en el barrio que se encuentra distribuido entre Quilmes y su vecina Avellaneda.Además, la jefa comunal confirmó que esta mañana, tras 14 días de aislamiento comunitario, comenzó una nueva etapa de "asilamiento social focalizado" en ese barrio popular, luego de que se lograra "bajar la curva de contagios" de coronavirus., enfatizó Mendoza, que también subrayó la importancia del comproimiso en este sentido "de gobiernos, empresarios y trabajadores".En este sentido, agregó que, "como sociedad, no nos podemos permitir seguir viviendo con lugares como estos, donde se viven situaciones de hacinamiento, sin los servicios básicos necesarios para poder desarrollarnos en la vida"., aseveró la intendenta de Quilmes en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM530.Allí, además, dio detalles del trabajo que ese está realizando en Villa Azul para mitigar la propagación del coronavirus: "Estamos en los controles de ingresos y egresos en el barrio porque, hay que aclararlo y advertirlo, no está todo abierto en la zona sino que necesitamos mantener un control sanitario controlando la temperatura y controlando, además, que se cumpla el aislamiento entre los vecinos"."Debemos cuidarnos entre todos y concientizarnos que en Azul no salgan las personas que no son trabajadores esenciales o que estén haciendo un trámite de alguna actividad habilitada o que necesiten cumplir con una actividad esencial", agregó."Tenemos que poner mucho énfasis en esto para lograr la comprensión de la totalidad de los vecinos del barrio de que continuamos en cuarentena y particularmente en el Barrio Azul necesitamos cuidarnos aún más", remarcó.En tanto, al hacer referencia a la necesidad de que se encare un proceso de urbanización integral de los barrios populares en el país Mendoza planteó que "no puede ser que solo un gobierno se haga cargo de esta problemática que afecta a muchas regiones del país".